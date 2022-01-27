“إسالة المياه” من أي سد تعتمد على قراءات كميات المياه

إيمان الفارس

عمان – أكدت مصادر مطلعة في وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن أن قرار إسالة المياه من أي من سدود المملكة، يعتمد على كميات المياه التي تتدفق للسدود بالإضافة لمراقبة منشآت السد والتي تتم بدقة.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكرها، في تصريحات لـ “الغد”، إن كافة سدود المملكة تتم مراقبتها بشكل دقيق ومكثف، وأي قرار يتعلق بتسييل المياه منها أو “فتح بوابات أي منها”، يعتمد على القراءات وحجم المياه المتدفقة والتي يتم الحصول عليها وفي حينه.

وكان نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حاتم الزعبي توقع مساء أمس الأربعاء، امتلاء سد الوالة خلال المنخفض الجوي الحالي وموجة الهطول الراهنة، ما قد يتم التسييل منه بناء على توجيهات وزارة المياه والري، مؤكدا أن “جميع السدود مؤمنة لكن سد الوالة تحت المراقبة لأنه تبقى له مليوني متر مكعب ليمتلئ”.

وكانت إسالة المياه من سد الوالة، البالغة سعته التخزينية الإجمالية عقب الانتهاء من التعلية نحو 25 مليون متر مكعب، وذلك بعد فيضان مياهه خلال الموسم الشتوي الماضي 2020 -2021، أثارت جدلا كبيرا واستيضاحات رسمية وقوفا على أسباب إسالة المياه من السد.

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