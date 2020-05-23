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إساي موراليس يحل بدلا من نيكولاس هولت في (مهمة مستحيلة 7)

منذ 53 دقيقة
سيحل الممثل اللاتيني إساي موراليس (شمال)بدلا من نيكولاس هولت في دور الشرير بفيلم (مهمة مستحيلة 7
سيحل الممثل اللاتيني إساي موراليس (شمال)بدلا من نيكولاس هولت في دور الشرير بفيلم (مهمة مستحيلة 7

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لوس أنجليس سيحل الممثل اللاتيني إساي موراليس بدلا من نيكولاس هولت في دور الشرير بفيلم (مهمة مستحيلة 7)، وفقا لما أكدته مصادر متخصصة الخميس.

كان هولت قد انضم لفريق العمل في يناير/كانون ثان الماضي لكنه اضطر مؤخرا للتخلي عن دوره في الجزء السابع من سلسلة (مهمة مستحيلة) بسبب تضارب حدث في أجندة عمله نتيجة تأخر تصوير هذا الفيلم على خلفية أزمة كورونا، بحسب موقع (ديدلاين).

وسبق لموراليس، وهو أمريكي من أصول بويرتوريكية، العمل في أفلام مثل (بامبا) عام 1987 ومسلسلات مثل (أسرة أمريكية) و(إن واي بي دي بلو) و(كيف تفر بجريمة قتل).

كان الجزء السابع من (مهمة مستحيلة) من أول أفلام هوليوود التي التي توقف تصويرها في فبراير/شباط الماضي حين كان فريق العمل متواجدا في إيطاليا.

ومن المنتظر أن يعرض الفيلم في 19 نوفمبر/تشرين ثان 2021 بدلا من يوليو/تموز من ذلك العام. (إفي)

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