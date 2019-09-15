بكين- توجت إسبانيا بطلة للعالم في كرة السلة للمرة الثانية في تاريخها، بعد فوزها الأحد على الأرجنتين 95-75 في المباراة النهائية لكأس العالم التي أقيمت في الصين.

وهذا اللقب الثاني للمنتخب الإسباني بعد تتويجه عام 2006 على حساب اليونان، بينما فشلت الأرجنتين في التتويج للمرة الثانية في تاريخها، لتكتفي بالميدالية الذهبية على أرضها في النسخة الأولى للبطولة عام 1950.

وفي المباراة النهائية التي أقيمت اليوم في بكين، لم تقدم الأرجنتين المتوجة بفضية مونديال 2002، المستوى الذي ظهرت به في ربع النهائي أمام صربيا ونصف النهائي أمام فرنسا، بعدما نجح مارك غاسول وزملاؤه في الحد من خطورة المخضرم لويس سكولا ورفاقه.

وحقق غاسول بهذا الانتصار إنجازا نادرا تمثل بالفوز في العام ذاته بكأس العالم في كرة السلة مع منتخب بلاده ولقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي أحرزه مع فريقه تورونتو رابتورز الكندي.

ولم يسبق سوى للاعب واحد أن حقق هذا الانجاز، وهو لامار أودوم الذي توج في 2010 بلقب الدوري مع لوس أنجليس ليكرز، قبل أن يحرز اللقب العالمي مع الولايات المتحدة، بحسب الاتحاد الدولي للعبة (فيبا).

وفرض المنتخب الاسباني سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، وتمكن من التقدم سريعا 14-2، ولم يمنح الأرجنتينيين اي فرصة للتقدم عليه طيلة الدقائق الأربعين.

وتجاوز ستة لاعبين من إسبانيا عتبة العشر نقاط، أبرزهم ريكي روبيو الذي اختير أفضل لاعب في النهائي، بعدما سجل 20 نقطة وأضاف سبع متابعات، فيما سجل غاسول 14 نقطة مع سبع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة. وحقق رودي فرنانديز “دبل دبل” (10 أو أكثر اثنتين من الفئات الاحصائية) مع 11 نقطة و10 متابعات، وسجل سيرخيو يول 15 نقطة وكل من الشقيقين ويلي وخوانشو هرنانغوميس 11 نقطة.

وكان غابرييل ديك الأفضل من جانب المنتخب الخاسر بتسجيله 24 نقطة، أضاف اليها نيكولاس لابروفيتولا 17، بينما اكتفى سكولا بثماني نقاط وثماني متابعات.

وأنهت إسبانيا المتوجة بالفضية الأولمبية في ثلاث مناسبات (1984، 2008، 2012) الشوط الأول بالتقدم بنتيجة 43-31 ورفعت من مستواها في الثاني حيث وصل الفارق خلال الربع الثالث الى 22 نقطة.

وحاولت الأرجنتين المتوجة بذهبية أولمبياد 2004 العودة الى أجواء اللقاء ونجحت بتقليص الفارق الى 11 نقطة قبل دقائق من نهاية المباراة، الا ان الإسبان كانوا في المرصاد قبل أن ينهوا اللقاء بفارق 20 نقطة. (أ ف ب)