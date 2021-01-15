إسبانيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا

عمان -أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة تسجيل 40197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية منذ اندلاع الجائحة.

وأفادت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي بتسجيل 235 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 252ر2 مليون إصابة، بينما ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 53314 حالة .

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن معدل الإصابة بالمرض كما تم قياسه على مدار الـ14 يوما الماضية بلغ 575 حالة لكل 100 ألف شخص، مرتفعا من 522 حالة.

وتعتبر إسبانيا الدولة الـعاشرة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 2ر2 مليون حالة، والـعاشرة من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 53 ألف وفاة.