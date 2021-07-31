إسبانيا تنجو أمام ساحل العاج وتبلغ نصف النهائي

طوكيو – كان المنتخب الإسباني على بعد لحظات من الخروج من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو السبت، عندما سجلت ساحل العاج هدف التقدم في الوقت بدل الضائع، إلا انه يدين للبديل رافا مير في المعادلة بعد دقيقتين قبل أن يحسم المواجهة 5-2 بعد التمديد ويحجز أولى بطاقات نصف النهائي.

وكان مير الذي دخل في الوقت بدل الضائع بعد تقدم الخصم، من سجّل هدف التعادل ليمض وينهي المواجهة مع “هاتريك”.

في مباراة هيمنت فيها إسبانيا استحواذًا فيما جاءت الفرص متكافئة بين الطرفين، افتتح المنتخب الإفريقي التسجيل عبر قلب الدفاع إريك بايي بعد مرور عشر دقائق قبل أن يعادل داني أولمو في الدقيقة 30.

في حين كانت المباراة متجهة الى التمديد، منح ماكس غراديل التقدم لساحل العاج في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع (90+1) لتبدو في طريقها الى دور الاربعة.

إلا أن مير دخل بعد دقيقة من هدف التقدم للخصم وعادل النتيجة لإسبانيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليحتكم الفريقان الى شوطين إضافيين.

وتحصّل باو توريس على ركلة جزاء انبرى لها ميكيل أويارسابال بنجاح (98) قبل أن يضيف مير الرابع والخامس (117 و102+1) حاسمًا المواجهة.

وتلتقي إسبانيا في نصف النهائي الفائز من مباراة نيوزيلندا واليابان. -(أ ف ب)