إسبانيا تواجه البرتغال ودياً قبل انطلاق يورو 2020

مدريد – سيختتم منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم استعداداته لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بمباراة ودية أمام البرتغال في 5 حزيران (يونيو) من العام القادم على ملعب (واندا متروبوليتانو)، معقل أتلتيكو مدريد.

ويأتي هذا اللقاء الودي في إطار معسكر المنتخب بقيادة المدرب لويس إنريكي مارتينيز بمدينة لاس روساس الرياضية، حيث سينهي الفريق الوطني استعدادته لخوض مبارياته الثلاث بدور المجموعات من يورو 2020.

Spain to host Cristiano Ronaldo's Portugal in final Euro 2020 warm-uphttps://t.co/2tDClwNoIE — AS English (@English_AS) December 12, 2019

وفي هذا الدور، ستواجه إسبانيا في مدينة بلباو كلا من السويد وبولندا والمتأهل من مرحلة الملحق، وستكون مواجهة البرتغال هي ثالث ودية تخوضها إسبانيا بعدما لعبت أمام ألمانيا، على ملعب واندا متروبوليتانو أيضا، وهولندا على ملعب يوهان كرويف آرينا في آمستردام.

ولم تتواجه إسبانيا والبرتغال منذ 15 حزيران (يونيو) 2018 حين جمعتهما مباراة دور المجموعات بمونديال روسيا 2018، في لقاء مثير انتهى بالتعادل (3-3) بثنائية من دييجو كوستا وهدف لناتشو فيرنانديز لصالح “لا روخا”، وثلاثية وقع عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالد لبلاده.

وعجزت إسبانيا عن تحقيق الفوز على جارتها منذ 29 حزيران (يونيو) 2010 حين فازت “لا روخا” بهدف نظيف من توقيع ديفيد فيا في ثمن نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010، الذي توج به الفريق الإسباني. (إفي)