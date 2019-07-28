أرمينيا – توّج منتخب إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم دون 19 عاما، وذلك إثر فوزه في نهائي البطولة التي استضافتها أرمينيا على “حامل اللقب” منتخب البرتغال 2-0.

ويدين “الماتادور” بالفضل في هذا الانتصار والتتويج لجناح فالنسيا الإسباني فيران توريس صاحب الهدفين في الدقيقتين 34 و51.

وبهذا الفوز يعود الإسبان لرفع كأس البطولة بعد غياب 4 سنوات منذ آخر تتويج لهم في نسخة العام 2015 في اليونان، بنفس النتيجة أيضا ولكن على حساب روسيا.

وبهذا ينفرد “لا روخا” بصدارة المتوجين بلقب هذه البطولة برصيد 8 ألقاب أعوام (2002 و2004 و2006 و2007 و2011 و2012 و2015 و2019)، بينما حصد البرتغاليون مركز الوصافة للمرة الرابعة في تاريخهم، ليكتفوا باللقب الذي تحقق في العام الماضي بالفوز على إيطاليا بنتيجة (4-3).

وتأهلت إسبانيا للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة فرنسا في نصف النهائي بركلات الترجيح (4-3)، عقب نهاية الشوطين والأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي، بينما حجز منتخب البرتغال بطاقة النهائي على حساب جمهورية أيرلندا وبنتيجة ثقيلة 4-0. (إفي)