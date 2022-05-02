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إسبانيا: هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع تعرضت للتنصت عبر «بيغاسوس»

12:23 م2022-05-02
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

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تعرضت هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس لعمليات تنصت «خارجية» و«مخالفة للقانون بواسطة برمجية (بيغاسوس) الإسرائيلية»، على ما أعلنت الحكومة اليوم (الاثنين).

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد قال وزير الشؤون الرئاسية، فيليكس بولانيوس، خلال مؤتمر صحافي عُقد على عجلة «هذه ليست افتراضات»، متحدثاً عن وقائع «خطرة للغاية» سُجلت في العام 2021.

و«بيغاسوس» هو برنامج تجسس تم تطويره بواسطة شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية (NSO)، ويصيب هاتف الشخص المستهدف ليرسل البيانات للجهة المرسلة، بما في ذلك الصور والرسائل وتسجيلات الصوت والفيديو.

ويقول مطورو البرنامج، إنه يمكن تنصيبه على أي جهاز، دون معرفة المصدر ودون أن يشعر الطرف المستهدف بالاختراق.-(وكالات)

12:23 م2022-05-02
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