إسبانيول يحقق فوزه الأول في “الليغا” على حساب إيبار

إيبار (إسبانيا) – قلب إسبانيول تأخره بهدف إلى فوز مثير (2-1) الأحد أمام مضيفه إيبار في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليحقق الفريق الكتالوني أول فوز له منذ بداية الموسم.

وعلى ملعب “إيبوروا”، انتهى الشوط الأول بشباك نظيفة قبل أن يتقدم أصحاب الأرض بهدف في الشوط الثاني في الدقيقة 58 عبر المدافع الإسباني المخضرم إيفان راميس.

وأدرك الضيوف التعادل بواسطة الأرجنتيني فاكوندو فيريرا في الدقيقة 76، قبل أن يعزز البديل استيبان جرانيرو تقدم إسبانيول بهدف ثان عند الدقيقة 79، فور نزوله إلى أرض الملعب.

وهذا هو الفوز الأول لإسبانيول بعد 3 جولات (تعادل وحيد وخسارتين) ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز 16 بينما تجمد إيبار في المركز 19 قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة. (إفي)