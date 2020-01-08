إسبانيول يقترب من تدعيم هجومه بضم راؤول دي توماس

مدن – اقترب نادي اسبانيول من ضم المهاجم الإسباني راؤول دي توماس المحترف في صفوف بنفيكا، لدعم خط هجومه وقيادته للنجاة من الهبوط لدوري القسم الثاني، حيث يعاني الفريق الكاتالوني من سوء النتائج ويحتل المركز العشرين والأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لما كشفته صحيفة (ماركا) الرياضية، فإن اسبانيول، سيدفع 20 مليون يورو لضم دي توماس (25 عاما) والذي ترعرع في صفوف ريال مدريد الإسباني قادما من بنفيكا البرتغالي، الذي انضم إليه في صيف العام 2019.

🗞️ 🇵🇹 En Portugal ya dan por hecho el fichaje de RAÚL DE TOMÁS por el ESPANYOL: "Adiós sin gloria" "De Tomás, vendido al Espanyol". "RDT, vendido". pic.twitter.com/CLOKgHzZep — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 8, 2020

وكان اسبانيول يرغب في ضم دي توماس، الذي يلعب كرأس حربة، في الصيف الماضي لكن المفاوضات فشلت مع تفضيل اللاعب لخيار الانتقال إلى “النسور”، لكنه لم يجد الدور القيادي داخل الفريق البرتغالي، حيث شارك في اجمالي 17 مباراة منها 12 كأساسي وسجل 3 أهداف في كل المسابقات.

وحال اتمام الصفقة، سيصبح دي توماس اللاعب الأغلى في تاريخ اسبانيول، متفوقا على الأرجنتيني مونيتو فارجاس، الذي ضمه النادي الكتالوني الصيف الماضي مقابل 10.5 مليون يورو. (إفي)