إسبانيول يقيل مدربه ماتشين بعد الهزيمة أمام ليجانيس

برشلونة – أقال إسبانيول مدربه بابلو ماتشين يوم الاثنين بعد الهزيمة 2-0 أمام ليجانيس الذي ينافسه على تفادي الهبوط ليستمرا في قاع ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وخسر فريق المدرب ماتشين بسهولة يوم الأحد ليبتعد بخمس نقاط عن منطقة الأمان.

وقال إسبانيول في بيان ”تم اعفاء المدرب بابلو ماتشين من تدريب الفريق الأول.

وتابع ”اتخذ النادي هذا القرار نتيجة أداء الفريق وفي محاولة لتغيير حظوظه في الدوري“.

وأقال إسبانيول مدربه السابق ديفيد جاييجو في أكتوبر تشرين الأول الماضي وعين ماتشين بدلا منه. وقاد ماتشين الفريق في عشر مباريات في الدوري.

ورغم نجاحه في قيادة إسبانيول للتأهل لدور 32 في الدوري الأوروبي فان ماتشين حقق انتصارا واحدا فقط في دوري الأضواء الإسباني وتجرع سبع هزائم. – (رويترز)