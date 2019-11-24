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إسبانيول يواصل عروضه السيئة بتعادله مع خيتافي في الليغا

منذ 30 دقيقة

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عمان – الغد – تعادل إسبانيول أمام ضيفه خيتافي بهدف لمثله الأحد في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح الضيوف التسجيل مبكرا برأسية من خايمي ماتا في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء، لكن قبل انتهاء الشوط الأول كان إسبانيول قد أدرك التعادل بفضل الصيني وو لي الذي عادل الكفة لفريقه في الدقيقة (45+1).

وبهذا التعادل، أصبح رصيد خيتافي 21 نقطة في المركز السادس من الترتيب مقابل 9 نقاط لإسبانيول في المركز الـ19 وقبل الأخير.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بـ28 نقطة بفارق الأهداف مع ريال مدريد الوصيف، علما بأن كلا من قطبي كرة القدم الإسبانية له مباراة مؤجلة. (إفي)

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