إستراتيجيات مقترحة للتحكم بانبعاثات السيارات

زيد ماهر ناجي



تعتبر السيارات في الوقت الحاضر وسيلة نقل رئيسية حيث إن هذا السيناريو هو نفسه بالنسبة لدول العالم ليس فقط في بلد واحد، وللأسف تسبب السيارات كميات هائلة من التلوث حيث إن معظم السيارات المتاحة تعتمد على حرق الوقود من أجل التشغيل مما يتسبب في الكثير من الانبعاثات التي تؤثر سلباً على البيئة المحلية والعالمية وبالتالي نحتاج حقا إلى إيجاد حلول بديلة تمكن الأشخاص من الانتقال من مكان إلى آخر دون التسبب في أي تلوث.

لذلك يجب علينا التفكير بطرق فعالة للتحكم في انبعاثات السيارات لتقليل تأثيرها على البيئة. حيث تعتبر السيارات أحد العوامل الرئيسية للتلوث في حياتنا اليوم باعتبارها ضرورة في حياتنا تستخدم للتنقل إلى الوظائف والمدارس والسوق وجميع أنشطتنا. اليوم نحن بأمان لنقول إنه لا توجد أسرة واحدة يمكن أن تتخيل نفسها دون سيارة حتى بالنسبة للعائلات التي لا تستطيع شراء سيارة تميل إلى استخدام جميع أنواع وسائل النقل العام، ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة طرق سفر الركاب في أوروبا يعتمد الأشخاص في أوروبا بشكل أساسي على السيارات كوسيلة نقل السيارات ووفقاً لبحث أصدرته منظمة الصحة العالمية في عام (2002) فإن ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي تأتي من حركة المرور ومساهمة أبخرة المرور في تكوين طبقة التروبوسفير.

ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة وبالتالي يمكن ربط العواقب الصحية المتوقعة للتغير المناخي ارتباطا مباشراً بحركة المرور على الطرق في أوروبا وبدول العالم وهذا التعرض الضخم للهواء الملوث الذي تسببه السيارات كأحد العوامل الرئيسية يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة بما في ذلك الأمراض الخطيرة وزيادة امراض الجهاز التنفسي وانخفاض وظائف الرئة وحتى الوفيات حسب تقارير منظمة الصحة العالمية. لذلك يجب أن نبدأ في التعامل مع هذه القضية بجدية لأنها تهدد حياتنا وتؤثر سلباً على البيئة من حولنا، بمعنى آخر إنها تؤثر على منزلنا الوحيد الذي نعيش فيه وهو الأرض.

وإليكم بعض هذه الحلول للتحكم في انبعاثات السيارات:

أولا: حلول السيارات الكهربائية حيث إنها لا تحتاج إلى عادم مما يعني عدم وجود عملية احتراق في السيارة ونتيجة لذلك لن تكون هناك انبعاثات لثاني أكسيد الكربون التي تشكل إجمالي 80 % من الغازات المنبعثة من السيارات التقليدية في وقود السيارات التي تعمل بالوقود كما هو مذكور في دراسة صادرة عن مؤسسة النقل والبيئة.

ثانيا: زيادة ضريبة الوقود:

إحدى الإستراتيجيات الرئيسية التي يجب تنفيذها لتقليل كمية السيارات الملوثة هي زيادة ضريبة الوقود مما يؤدي إلى تقليل السيارات التي تعمل بالوقود وجعلها تنقرض لشراء السيارات الهجينة والكهربائية، وأعتقد أن هذا هو حل فعال حيث إنه سيقلل من رغبة الناس في شراء السيارات التي يقودها الوقود أعتقد أن هذا الحل سيكون بمثابة حزمة اقتصادية على الناس خاصة في جميع المواقف الاقتصادية التي نواجهها اليوم بسبب جائحة كورونا وغيرها من الأزمات الاقتصادية لذلك أقترح حلين آخرين متعلقان بالوقود قد يكونان فعالين في تقليل انبعاثات السيارات ولكنهما لن يضيفا عبئا إضافيا على الناس فيما يتعلق بدفع ضرائب إضافية ويمكن أن نورد الحلين على النحو التالي:

أولا: زيادة معيار كفاءة الوقود، ويهدف هذا الحل إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات القديمة وتحفيز مصنعي السيارات على إدخال أحدث التقنيات الموفرة للطاقة وتقليل واردات السيارات المجهزة بالتقنيات القديمة ولا تطلب الإستراتيجية أيضاً منع طرازات المركبات الحديثة مما يعني أنها لا تؤثر على الخيارات المتاحة للمستهلك وفيما يتعلق بالمركبات المستعملة فإن هذه الإستراتيجية تفرض حدوداً دنيا لاقتصاد الوقود على سبيل المثال سيارات الركاب (10.3) كم/ لتر والشاحنات (9.2)كم / لتر. هذا ما وجهه المركز الوطني السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لإنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تمكن الشخص من التحقق من اقتصاد وقود السيارة من (2010) وما بعده ومعرفة مدى مطابقته للمتطلبات من كفاءة الطاقة.

ويذكر أن الإحصائيات تشير إلى أن معدل استهلاك قطاع النقل العام بلغ نحو 23 % من إجمالي الاستهلاك وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تحسين معدل الاقتصاد في الوقود بنحو 4 % سنوياً لكل لتر من الوقود إلى أكثر من 19 % كيلومتر للتر الواحد من الوقود بحلول 2025.

اعتماد الفواتير بدلاً من الضرائب بمعنى آخر (المكافآت المالية لشراء مركبات وقود بديلة وفعالة).

ثانيا: ومن خلال تطبيق هذه الاستراتيجية نشجع الناس في العالم على دعم حماية البيئة وأن يكونوا سببا لتقليل انبعاثات السيارات والفكرة الرئيسية وراء هذه الإستراتيجية هي صرف المكافآت المالية للأشخاص لشراء السيارات الكهربائية بدلاً من فرض ضرائب إضافية على استخدام السيارات التي تعمل على محركات الوقود ومن خلال القيام بذلك نشجع الناس على شراء السيارات الكهربائية وكما ذكرنا في الجزء السابق (حلول السيارات الكهربائية) فإن الفكرة الأساسية للسيارات الكهربائية هي أن يتم شحنها وتوليدها من الموارد الطبيعية فقط مثل الشمس والرياح ولذلك تأكد من أن الكهرباء المستخدمة في السيارت الكهربائية لا تسبب التلوث للبيئة.

أما عن الحل الثالث فهو تحسينات الطرق المباشرة بدلاً من تحسينات النقل:

إن حقيقة إجراء تحسينات ستؤدي بالتأكيد إلى تقليل كمية التلوث الذي تسببه السيارات وهي حقيقة يمكن إثباتها ومع ذلك أقترح أيضاً أن نولي اهتمامنا بتحسينات طرق العبور حيث ان إستراتيجية تحسين الطرق المباشرة تمكنا من إعادة الجدولة على الطرق المؤدية إلى المدن بحيث يمكن ربطها ببعضها بعضا من خلال وسيلة نقل يمكن أن تستوعب أعداد كبيرة من الناس لذلك إن فرضنا أنه يستغرق النقل من مدينة إلى أخرى حوالي ساعة واحدة وكل ساعة تمر (100 سيارة) بهذا الطريق يمكن أن يكون لدينا وسيلة نقل يمكنها استيعاب ما يصل إلى (50 راكب) بحيث تسافر مركبتان على هذا الطريق بدلا من 100 لكل ساعة مما يعني أن كل ما علينا فعله هو توفير 48 حافلة لنقل 2400 شخص بدلا من 1200 سيارة تسافر على نفس الطريق.

وتشمل التحسينات المباشرة للطرق التخطيط الخالي من السيارات للمدن الجديدة هذه الإستراتيجية هي استراتيجية تستهدف مدن المستقبل وهذه الإستراتيجية موجهة بشكل أساسي للحكومات التي تخطط لبناء مدن جديدة لذلك هذا الحل هو حل في مرحلة التخطيط حيث تهدف هذه الإستراتيجية إلى بناء مدن خالية تماماً من السيارات حتى يتمكن الأشخاص الذين يعيشون في هذه المدن من التنقل عن طريق المشي أو من خلال الدراجات الهوائية لمسافات أبعد مع مراعاة أن هذه المدن يجب أن تقدم جميع أنواع الخدمات الموزعة في جميع أنحاء المدن بحيث تكون هذه الخدمات قريبة من أماكن جميع مواطني هذه المدن ويجب أن توفر هذه المدن أيضاً خيار العمل عن بعد لجميع الوظائف تقريباً التي يمكن إنجازها عن بعد بما في ذلك التدريس وخدمات العمل المكتبية والخدمات المصرفية وغيرها ويجب أن تكون هذه المدن مجهزة بالبنية التحتية الكافية لدعم حركة الدراجات بحيث تكون الدراجات الهوائية وسيلة التنقل الرئيسية في هذه المدن، كما يجب أن تحتوي على جسور ومظلات لتكون مناسبة لجميع الإجراءات السابقة التي سيتم تطبيقها في هذه المدن وستكون أيضاً هناك مواقف سيارات أجرة للحركات العاجلة التي تطلب حركة المركبات ومع ذلك يجب أن تكون هناك بعض الشروط لاستخدامها مثل أن تكون مركبات كهربائية أو أن تكون ذاتية القيادة مدعومة بتقنية إنترنت الأشياء.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى طلب رحلة باستخدام سيارات الأجرة يجب أن يكون لديهم تطبيق يمكن الأشخاص الذين يعيشون في نفس المناطق من الذهاب إلى نفس المكان باستخدام نفس السيارة من خلال القيام بذلك نقوم بتقليل عدد السيارات المستعملة في الشوارع وبعد أن ينتهي الناس من استخدام السيارة، تقود نفسها تلقائياً إلى موقف سيارات الأجرة حيث لا يسمح للأشخاص في هذه المدن بامتلاك سيارات. ولتشجيع الأشخاص على استخدام التطبيق قد تكافئ الحكومة الأشخاص الذين يستخدمون هذا التطبيق من خلال خفض ضريبة المياه أو الكهرباء، وستكون هذه المدينة خالية تماماً من السيارات مالم تكن هناك حاجة ماسة ويتم ضمان تقليل عدد السيارات المستخدمة في هذه المدن إلى الحد الأدنى ونتيجة لذلك تصبح هذه المدينة نموذجاً محليا أو حتى عالمياً للمدن الصديقة للبيئة مما يشجع مستقبل تطوير قطاع النقل بأفضل الإمكانيات الممكنة.

ما سبق حلول مقترحة لتقليل التلوث الناجم عن انبعاث السيارات، آملاً أن يجد أحد هذه الحلول النور في آخر النفق لتكون نماذج حية على أرض الواقع وننعم جميعا ببيئة نظيفة آمنة وخالية من التلوث.