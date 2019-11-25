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إسحاقات تبحث أوجه التعاون مع “العالمية للإغاثة والتنمية”

منذ 45 دقيقة

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عمان- الغد- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات في مكتبها اليوم مع وفد من الهيئة العالمية للاغاثة والرعاية والتنمية أوجه التعاون والعمل المشترك في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة والاستفادة من المراكز المنتشرة في أنحاء المملكة التابعة للهيئة ومكاتب الهيئة المنتشرة في أنحاء العالم.
وشمل وفد الهيئة كلا من مستشار الأمين العام ومدير قطاع المكاتب كمال بن يحيى لمفون وممثل مكتب الهيئة في الاردن الدكتور عبدالله بن أحمد الاحمري.

وتقدم الهيئة خدمات متنوعة من إغاثية إلى تعليمية، واجتماعية، وصحية، وتنموية في معظم دول العالم عبر مكاتبها وممثليها في 95 دولة، وهي منظمة خيرية إسلامية منبثقة عن رابطة العالم الإسلامي.

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