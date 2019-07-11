إسحاقات تختتم أعمال بعثة “سامز” الطبية

عمان-الغد- اختتمت وزيرة التنمية الإجتماعية بسمة موسى إسحاقات امس الأربعاء أعمال بعثة ” سامز” الطبية التي نفذتها الجمعية الطبية السورية الامريكية بالتعاون مع وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة وعدد من الجمعيات الخيرية.

ووجهت اسحاقات خلال حفل الاختتام الشكر للأطباء والمشاركين لجهودهم في تقديم هذه الخدمة الطبية الانسانية داعية الى تعظيم العمل الطبي والإنساني في مختلف المواقع والحالات.

وأكدت رئيسة بعثة سامز الدكتورة هند أزهري على الشراكة والتنسيق والتكامل في العمل مع الشركاء من الوزارات وجمعيات ومنظمات محلية و دولية لتنفيذ الأهداف والبرامج المشتركة لتقديم الخدمات المتنوعة لمجتمعاتنا ، وتعد الشراكة مع وزارة التنمية نموذجا معبراً عن الشراكة الفعالة في هذا المجال.

وعرضت البعثة، التي استمرت لمدة ٦ ايّام من تاريخ 6/7/2019 ولغاية 11/7/2019 في 16 موقع في ٨ محافظات، تقريرا عن عن المنجزات في الفترة الماضية ، وفيلما وثائقياً عن أعمالها الاردن.

وكانت البعثة قد قدمت خدماتها لـ 3200 مستفيدا في العديد من الاختصاصات الطبية ، واجرت عمليات جراحية وتداخلية لـ145 مستفيدا منها 87 عملية جراحة عيون، إجراء 47 قثطرة ، 25 جراحة نسائية، 10 جراحة أسنان.