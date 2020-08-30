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إسحاقات: مجلس إدارة مؤقت للجمعية الخيرية المنتهية مدة ولايتها

منذ ساعتين
وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات
وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات

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عمان- قررت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، اعتبار مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المنتخبة والمؤقتة، هيئات مؤقتة لمدة 60 يومًا لتعذر انتخابات الجمعيات بسبب جائحة كورونا.
وقال الناطق الإعلامي في الوزارة أشرف خريس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القرار جاء تماشيًا مع أمر الدفاع رقم 11 الذي يمنع التجمعات والاجتماعات لما يزيد على 20 شخصًا، مبينا أن الوزارة تلقت العديد من المعاملات الخاصة بتعيين هيئات إدارية مؤقتة للجمعيات المنتهية مدة ولاية هيئاتها الإدارية والتي يزيد عدد اعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم عن 20 عضوًا، وتتعذر الانتخابات فيها امتثالًا لأمر الدفاع رقم 11.
وأشار إلى أن الوزارة منعت سابقا الجمعيات الخيرية من عقد اجتماعات هيئاتها العامة التي يزيد عدد أعضائها عن 20 شخصًا، امتثالًا لأمر الدفاع 11.

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