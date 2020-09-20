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إسحق تعليقا على قرار نقله: “ليست هذه المكافأة”

منذ 23 ثانية

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موفق كمال

عمان– قال مسؤول ملف كورونا السابق في وزارة الصحة الدكتور عدنان إسحق، انه تفاجأ بقرار نقله أمس بعد نشره على المواقع الإخبارية، لافتا إلى أن زوجته وبناته بكين عندما صدر قرار نقله من موقعي.

وأضاف أنه تعرض للإساءة من قبل مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ذات الوقت بعد صدور قرار نقله، بدأ يلمس منهم تعاطفا ورفضا للقرار.

وبين أنه منذ 11 شهر لم يجالس أسرته ولم يصطحبهم حتى في نزهة بسبب انشغاله المتواصل بملف كورونا، معلقا على قرار نقله بأنه جاء “بتوقيت وأسلوب خاطئين، وليست هذه المكافأة”، لافتا إلى أنه شعر بالأسى والظلم من هذا القرار.

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