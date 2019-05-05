إسدال الستار على برنامج سديم بنسخته الثانية

بيروت- أسدل الستار على الموسم الثاني من برنامج سديم بمشاركة 20 متسابقاً من العالم العربي من مختلف المجالات كالكوميديا والجمال والموضة والسفر؛ حيث شهد الحفل النهائي الذي أقيم على مسرح سديم في بيروت تتويج المتسابق محيي ياسر بالمركز الأول ليحظى بفرصة إنتاج برنامجه الخاص، فضلا عن جائزة مالية قدرها مليون ريال.

واستطاع ياسر الفوز بالمركز الأول بالنظر إلى تميز المحتوى الذي قدمه طيلة الموسم فضلا عن الفيديوهات المميزة. وشهد الحفل الختامي حضور عدد كبير من الشخصيات والمؤثرين وصناع المحتوى والمشاركين في النسخ السابقة.

ويسعى ياسر إلى تعزيز خبرته في مجال السفر، كما يمتلك صوتا إذاعيا مكنه من تأسيس شركة الإعلانات الخاصة به ويسعى بصورة مستمرة إلى نشر المحتوى الإيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسعى منصة سديم إلى دعم الشباب في العالم العربي لإحداث التغيير في مجتمعاتهم ونشر رسالة إيجابية من خلال المحتوى الهادف والإيجابي، بالإضافة إلى تقديم نماذج من المؤثرين العرب ليكونوا مثالاً يحتذى للشباب الذين يسعون إلى أن يكونوا جزءاً من عالم مواقع التواصل الاجتماعي ويسهموا في إحداث التغيير من خلال المحتوى الذي يشاركونه. وأعرب ياسر عن سعادته وفخره بتتويجه بلقب المسابقة لهذا العام، قائلا: “عقب أكثر من شهر من العمل المستمر من جميع أعضاء فريق سديم وصلنا إلى اللحظة الحاسمة التي أعتبرها من أهم اللحظات في حياتي”، مشيرا إلى تميز التجربة التي استطاع من خلالها مشاركة معارفه والتعرف على أصدقاء جدد، كما توجه بالشكر إلى جميع القائمين على برنامج سديم ولجنة التحكيم التي أثرت تجارب وخبرات المشتركين بمعارفها وتجاربها.