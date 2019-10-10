إسدال الستار على فعاليات الدورة السابعة لمهرجان “فنون الأطفال المبدعين”

سوسن مكحل

عمان– اختتمت، مساء أول من أمس، على مسرح مركز الحسين الثقافي، فعاليات مهرجان “فنون الأطفال المبدعين” لدورته السابعة، والذي تواصل على مدار ثلاثة أيام بفقرات غنائية وإلقاء الشعر والعزف على الآلات الموسيقية الفردية والجماعية وكورال الفرق القنية المشاركة من مختلف مدارس المملكة.

وفاز بالمراتب الأولى في المهرجان لأفضل أداء بالغناء فردي؛ المركز الأول الطالب طه ماجد من جمعية رعاية اليتيم الخيرية حوض البقعة، فيما حصل مناصفة على المركز الثالث كل من بلقيس الكيلاني والحسناء الحسبان.

أما في مجال الشعر، ففازت بالمركز الأول الطالبة بترا مفلح العدوان مناصفة مع رسيل المعايطة، والمركز الثاني لحلا سويدان مناصفة مع غيث لؤي العساف، والثالث مناصفة بين تالا خلدون عريقات وشهد خليل القدومي.

وفي مسابقة العزف المنفرد، حصل على المركز الأول إياد حشيشو، والثاني أميرة عليمات، والثالث كارينا سرور.

أما اللوحات الفنية (فقرة الرسم)؛ فحاز على المركز الأول مناصفة نور زامل ويامن حطاب، والمركز الثاني كان من نصيب سارة أبو دلبوح وسارة المغربي، والثالث مناصفة بين عمر العلاونة وسارة المعايطة.

وتم، خلال فعاليات الختام، عرض ملاحظات قدمها رئيس الجمعية الأردنية للإبداع، الفنان بكر قباني، مؤكدا فيها هدف المهرجان وهو تمكين المواهب، والأخذ بيدهم نحو المستقبل، موضحا أن الجوائز بالمراكز ذهبت مناصفة بسبب تقارب نتائج المنافسين.

ووزعت الفنانة سهير فهد مدير المهرجان الجوائز المالية وشهادات التقدير للعروض والمدارس المشاركة في المهرجان وهي: مدارس فيلادلفيا، مدرسة السعادة، مدرسة أكاديمية نورث سيتي، مدرسة الجبيهة الثانوية، الكلية العلمية الإسلامية الجبيهة، مدرسة التربية الريادية، جمعية رعاية اليتيم حوض البقعة.

وأهم ما ميز فعاليات مهرجان الأطفال المبدعين بدوراته التي وصلت اليوم إلى الدورة الخامسة، إشراك ذوي الإعاقة ضمن المسابقة والمشاركة في الورش الفنية السابقة للفعاليات، إضافة إلى جمعيات رعاية اليتيم التي تشارك للمرة الأولى بالمهرجان.

وجرى خلال حفل الختام تكريم اللجان والجهات كافة الداعمة للمهرجان ومنها: وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ووزارة الشباب، والدعم اللوجستي لتجهيز المسرح من قبل أمانة عمان الكبرى، ووزارة التنمية سجل الجمعيات.

ويهدف المهرجان لتنمية موهبة الأطفال، وتعزيز دور الفنون وحماية الجيل الصاعد من العنف والتعصب وأشكال العنصرية كافة، وتتم آلية اختيار المواهب بالتعاون مع وزارة التربية بإرسال استمارة لمديريات التربية للمدارس كافة، فيتم ترشيح الأطفال ومن ثم تصفيتهم بمشاركة مختصين بالشعر والموسيقى والرسم والغناء.

وشارك هذا العام عدد من طلبة المدارس الخاصة والحكومية تمت تصفيتهم ضمن لجان تحكيم للوصول للمهرجان الذي استمر على مدار ثلاثة أيام متتالية.

الحفل جاء برعاية وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان، الذي افتتح فعاليات المهرجان تحت اسم “دورة الفنان نبيل المشيني”، والذي غادر الساحة الفنية مودعا أجيال الإبداع الطفولي في أيد أمينة حافظت على مبادئ وقيم المهرجان رغم قلة الحيلة والدعم المادي وعدم التفات نقابة الفنانين الأردنيين، لهذا العام لأول مرة في دعم مواهب الأطفال.

كما كرم وزير الثقافة، خلال المهرجان، الفنانين الأردنيين الذين تركوا بصمة مهمة في مسيرة الفن الأردني وهم: الفنانة رفعت النجار، والفنان يوسف الجمل، والفنان محمد وهيب.

وأبى وزير الثقافة الدكتور أبو رمان، إلا أن يدعم الأطفال أصحاب المواهب، وأقر جائزة مادية تمنح لأول مرة من باب التحفيز للمراكز الأولى بالفئات المشاركة مقدمة من وزارة الشباب، وينظم المهرجان سنويا بدعم كل من: وزارة الثقافة، وزارة الشباب، وزارة التنمية الاجتماعية- مكتب سجل الجمعيات، أمانة عمان الكبرى، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مركز الحسين الثقافي.

وضمت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان: المخرج أحمد سعد الشوابكة، الفنان أشرف أباظة، الفنان هشام هنيدي، الفنان إبراهيم أبو الخير، والفنان عامر محمد.