إسراء داوود.. أم تصنع من المحنة قوة وتوصل ابنها الكفيف لبر الأمان

ربى الرياحي

عمان- لم تقبل الأم إسراء داوود أن تنهار رغم الوجع الذي تحمله في قلبها وروحها بسبب ما حصل مع ابنها البكر، بل أرادت أن تكون قوية متماسكة لديها القدرة على إنارة الطريق أمام طفلها، والتصميم على إزالة كل العراقيل بإرادتها.

هي أصرت على أن تحول المحنة إلى تميز وأن تكون مرشدا وسندا للكثير من الأمهات اللواتي يعشن نفس ظروفها، محاولة تغيير الواقع نحو الأفضل وتطويعه لمناصرة فئة تحتاج لأن تحارب من أجل أن تكون موجودة في قلب الحياة.

إسراء حملت على عاتقها قضية دعم الأشخاص المكفوفين والاهتمام بهم، واستطاعت أن تصل إلى الكثير من الأمهات اللواتي لديهن ابن كفيف أو أكثر ليتشاركن معا في تربية الأبناء وتوجيههم وتحصينهم بالثقة والعزيمة والتحدي، قاصدات من ذلك كله تهيئتهم لمواجهة الحياة وإعدادهم فكريا ونفسيا للتعامل مع الصعوبات الناتجة عن النظرة النمطية والإهمال المجتمعي لهم.

جاء ذلك عبر إطلاق مبادرة تحمل اسم “أمهات النور”، والتي تطورت فيما بعد وأصبحت جمعية رسمية تهدف إلى تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم، معتمدة في ذلك على تخصصها في مجال التربية الخاصة الذي ساعدها كثيرا وجعلها أكثر وعيا باحتياجات هذه الفئة والعقبات التي تعترضها.

تقول “الفكرة بدأت بعد فقدان ابنها البصر والناتج عن ورم حميد في الدماغ، وانتابها خوف وقلق وتحد، ومشاعر قاسية اختبرتها أسرة الطفل إسلام، لكنها بالرغم من ذلك ظلت تحتضنه بحبها واهتمامها”.

وتضيف إسراء “أن التغير الكبير الذي لاحظته في شخصية ابنها هو ما دفعها لأن تعرضه على أكثر من طبيب بسبب ميله للعزلة وعصبيته الشديدة وشعوره بالخمول، ونوبات الصداع المتكررة”، كلها أعراض أقلقتها لدرجة أنها أخذت تبحث عن السبب في جميع الاتجاهات.

في بادئ الأمر، اعتقدت إسراء أن انسحاب ابنها اجتماعيا يعود إلى تعرضه للتنمر ولمشكلات داخل المدرسة، فقررت اللجوء لمعلميه الذين أكدوا لها أنهم أيضا بدؤوا يلاحظون عليه في الفترة الأخيرة أنه قليل النشاط والاندماج مع زملائه.ظلت إسراء بقلب الأم الذي تحمله مصرة على معرفة السبب ومعالجته، وتحديدا بعد أن أيقنت أن وضع ابنها في تدهور متزايد وأنه لم يعد قادرا على المشي بشكل طبيعي، فما كان منها إلا أن تخضعه لتحاليل وفحوصات دقيقة.

وتبين أن صدمة كبيرة عاشتها عند تلقيها خبر إصابة ابنها بالسرطان، تلك اللحظات كانت الأصعب في حياتها، فهي من جهة يتملكها الخوف والألم والترقب، ومن جهة أخرى مطالبة بأن تكون صامدة قوية قادرة على الوقوف لتتمكن من عبور هذه المحنة بأقل الخسائر الممكنة.

وتلفت إلى أن الورم الذي يعاني منه ابنها من النوع النادر، بسبب حجمه الكبير الذي يجعل إمكانية استئصاله بشكل كامل في غاية الصعوبة، موضحة أن العلاج كان على مرحلتين؛ الأولى تركيب صمام في الدماغ للتقليل من الضغط على الأعصاب، والثانية هي مرحلة الاستئصال الجزئي للورم ليكون باستطاعة إسلام أن يكمل حياته.

إسراء قررت أن تكون قوية صلبة حتى وإن كانت من الداخل تعتصر ألما، فهي ليس أمامها خيار سوى أن تنقذ ابنها وتمده بالصبر ليتجاوز ما هو فيه، وأبت أن تستسلم لضعفها محاولة بذلك إيصاله إلى بر الأمان.

تقول إنه بعد العملية الأولى وفي أول لحظة بعد استيقاظه من أثر التخدير، أخذ ابنها يرى أشياء غير موجودة ويسألها عن صور يراها هو فقط حينها لم يخطر في بالها سوى أن ابنها فقد عقله، مبينة أنها أصيبت بحالة من الهلع والتوتر والذهول فبدأت تسأل الأطباء لعل أحدا يطمئنها ويجدد فيها الإيمان بأن ابنها بصحة جيدة وأنه سيكون بأحسن حال.

لكن الجواب كان كالصاعقة، وهو أن إسلام فقد بصره ولم يعد قادرا على رؤية الأشياء التي يحبها، وهذه المرة أيضا أبت إسراء أن تنهار وصممت على أن تلقي بوجعها وحزنها جانبا، وتعاود الوقوف ثانية، لكونها أدركت أن ابنها أحوج ما يكون إليها في هذه اللحظات بالذات.

ولأنها عرفت أن مهمتها كمرشدة ومؤهلة عليها أن تسانده وتدعمه معنويا راغبة في أن تعيده إلى الحياة، تقول “في البداية لم يتقبل إسلام وضعه الجديد، آلمته جدا فكرة فقدانه البصر فدخل في نوبات من البكاء والصراخ، بالإضافة إلى الأسئلة الكثيرة التي أخذت تراوده مثل كيف سيدرس وكيف سيعيش شاعرا بالمرارة إزاء حقيقة أنه لن يستطيع رؤية والديه وإخوته كالسابق”. لكن إسراء راهنت على سرعة تأقلم الأطفال وقدرتهم على التعايش مع اللحظة الآنية، فكانت الخطوة الأولى هي تعويده على طرق جديدة يستطيع من خلالها الاعتماد على نفسه في الأكل والحركة والقيام باحتياجاته كافة بمفرده، وفعلا تعلم إسلام أن يرى ببصيرته وأن يحول الظلام إلى نور بالصبر ومساندة كل القلوب التي تحبه.

وتبين أن لمواقع التواصل الاجتماعي دورا مهما وكبيرا في تحرير ابنها وإخراجه من عزلته التي فرضها عليه المجتمع. تقول إسراء إن انعدام أماكن الترفيه المخصصة لذوي الإعاقة هو أحد الأسباب التي جعلتها توجه ابنها لـ”فيسبوك” و”سناب شات” للتعبير عن نفسه وتوصيل رسائل للمجتمع تتضمن تجربته مع المرض وقدرته على تحديه والتأقلم مع واقعه.

وأشارت ميرة إلى أن شح الخدمات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة، دفعها لتأسيس جمعية تحمل اسم “أمهات النور” بالاشتراك مع مجموعة من الأمهات والعمل على توفير خدمات من شأنها أن ترتقي بالأشخاص من ذوي الإعاقة وتضعهم على خريطة الطريق نحو مستقبل يليق بطموحاتهم وأحلامهم.

وتوضح أنها سعت بكل طاقتها لأن تقرب المسافة بين المجتمع، مع فئة تؤمن بإمكاناتها وبحقها في أن تأخذ المساحة التي تستحقها والتي تساعدها على وضع بصمات مميزة ستظل خالدة للأبد، ومن تلك الأهداف التي تركز عليها الجمعية تعليم طريقة برايل للأشخاص المكفوفين.

إلى ذلك، عقد ندوات ومحاضرات توعوية بقصد التأهيل والتمكين وعمل أنشطة ترفيهية. وتؤكد أنه ورغم الصعوبات المادية التي تواجههم استطاعوا استئجار مقر خاص بالجمعية متجاوزين بذلك عوائق اجتماعية وفكرية ومادية بإمكانها أن تحبط خطواتهم وتقيد إنجازاتهم التي تستحق أن تبرز ويتم دعمها وتشجيعها بتضافر جهود مؤسسات المجتمع.