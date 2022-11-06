إسرائيل التي عرفناها لم تعد موجودة

هآرتس

توماس فريدمان 6/11/2022

تخيلوا أنكم استيقظتم من النوم بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في 2024 واكتشفتم أن دونالد ترامب قد انتخب مرة اخرى وأنه عين رودي جولياني في منصب النائب العام ومايكل فلين في منصب وزير الدفاع وستيف بينون في منصب وزير التجارة وزعيم الافنغليين جيسم دوبسون وزيرا للتعليم وانريكي تاريو، الزعيم السابق لمنظمة براود بوير، وزيرا للامن القومي، ومارغرو تايلر غرين كمتحدثة باسم البيت الابيض. “مستحيل”، كنتم ستقولون. فكرة مرة اخرى.

مثلما اشرت في السابق فان التوجهات السياسية في إسرائيل تبشر على الاغلب بتوجهات أوسع في الديمقراطيات الغربية. وقد أملت أن حكومة بينيت – لبيد التي تولت الحكم في حزيران 2021، حكومة وحدة وطنية، تبشر ايضا بالمزيد من الشراكة والوحدة هنا، في الولايات المتحدة. ولكن هذه الحكومة انهارت للاسف، وبدلا منها سنرى ائتلاف اليمين المتطرف جدا في تاريخ دولة إسرائيل. ليحفظنا الله، اذا كان هذا يبشر بما سيأتي أيضا الينا.

الائتلاف الذي يركب على ظهره بنيامين نتنياهو في عودته مرة اخرى الى الحكم هو الائتلاف الموازي الإسرائيلي لكابنت الكابوسي الأميركي، الذي ذكرته في بداية حديثي. ولكنه حقيقي – حلف جامح من زعماء الجمهور الديني والسياسيين المتطرفين قوميا ومن بينهم بعض المتطرفين اليهودي العنصريين الذين يكرهون العرب والذين في السابق اعتبروا خارج المعايير والحدود السياسية الاسرائيلية. كون نتنياهو عمليا لا يستطيع أن يشكل ائتلاف اغلبية بدون دعم هؤلاء المتطرفين، تقريبا لا شك أن بعضهم سيتولون مناصب وزارية في حكومة إسرائيل القادمة.

في حين أن الواقع الذي كان في السابق لا يخطر بالبال، يتحقق، اليهود في ارجاء العالم سينشغلون بسؤال “هل سنؤيد أم لا اسرائيل كهذه؟”.

هذا السؤال سيلاحق طلاب يؤيدون اسرائيل في الجامعات. هذا السؤال سيكون اشكالي بالنسبة لحلفاء اسرائيل العرب استنادا الى اتفاقات ابراهيم، الذين بالاجمال ارادوا اقامة علاقات اقتصادية مع إسرائيل، من دون أي نية للوقوف للدفاع عن حكومة تتبع سياسة تمس بعرب اسرائيل. هذا الائتلاف سيصعب على الدبلوماسيين الأميركيين الذين دافعوا بصورة تلقائية عن إسرائيل مثل الدفاع عن الدولة الديمقراطية اليهودية الشريكة في قيم الولايات المتحدة، ويدفع اصدقاء إسرائيل في الكونغرس الى التملص من كل مراسل سيسأل اذا كان يجب على الولايات المتحدة مواصلة نقل مساعدات بمليارات الدولارات لحكومة ترتكز على المتدينين المتطرفين. حتى الآن لم تشاهدوا مثل هذا السيناريو يتحقق لأنه حتى الآن لم يذهب أي زعيم إسرائيلي الى هذا المكان.

نتنياهو تم حمله الى الحكم على يد شركاء يعتبرون العرب طابور خامس يجب عدم الوثوق بهم، ويعدون بسيطرة سياسية في تعيين القضاة؛ يؤمنون بأنه يجب توسيع البناء في المستوطنات الى درجة أن لا يبقى في الضفة الغربية أي شبر للدولة الفلسطينية؛ يريدون ادخال الى جهاز القضاء تغييرات ستجمد المحاكمة التي تجري ضد نتنياهو بسبب تلقي الرشوة؛ يحتقرون التعاطف مع المثليين الذي يميز اسرائيل منذ سنوات.

الحديث يدور عن شخصيات مثل ايتمار بن غبير، الذي تمت ادانته في 2007 بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة ارهابية يهودية. نتنياهو نفسه قام بتعزيز التحالف بين بن غبير وسموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية. هذه الثقافة حولتهم “امام اندهاش الكثير من الإسرائيليين” الى الحزب الثالث من حيث حجمه في الدولة، وأعطت نتنياهو الحلفاء الحيويين لليكود كي يحصل على الاغلبية في الكنيست.

نتنياهو كان الوسادة السياسية الخصبة للعمل معها، اوضح لي مراسل “يديعوت احرونوت” ناحوم برنياع، على خلفية موجة العنف المتطرفة في المجتمع العربي – الطعن واطلاق النار وحرب العصابات والجريمة المنظمة – ضد العرب الإسرائيليين وعنف عصابات العرب الإسرائيليين وجريمة منظمة ضد اليهود، بالاساس في المدن المختلطة. النتيجة هي أنه، مثلما في الولايات المتحدة، ايضا اسرائيل حولت في السنوات الاخيرة “الاعمال الشرطية” الى مشكلة جدية، قال برنياع. وحتى أن موجة العنف التي بدأت في ولاية نتنياهو السابقة في رئاسة الحكومة فانه هو وحلفاءه المناهضين للعرب يلقون بكل المسؤولية عن ذلك على العرب وعلى حكومة بينيت – لبيد.

اعلان انتخابي واحد اوضح الرسالة لنتنياهو، مثلما كتب مراسل “هآرتس” عاموس هرئيل. هذا كان اعلان لليكود باللون الاسود القاتم بعنوان “خلاص، هذا يكفي”، وقد ظهر على جميع اللافتات الإعلانية وفي كل زاوية في البلاد رئيس الحكومة التارك يئير لبيد وشريكه في الائتلاف منصور عباس، وايضا ايمن عودة واحمد الطيبي، بفضل اعاجيب الفوتوشوب. مثلما كتب هرئيل “يبدو أن هذه الرسالة قد تم استيعابها بشكل جيد من قبل ناخبي الليكود، الصهيونية الدينية والاحزاب الدينية. من المرجح أنها حتى ساعدت نتنياهو على تحقيق الفوز الذي يلوح في الافق”.

وقد ساعدت نتنياهو ايضا حقيقة أنه في حين أن اليمين واليمين المتطرف راكموا القوة، سواء بسبب الخوف من العرب أو التشكك فيهم، سواء كان الحديث يدور عن عرب إسرائيل أو الفلسطينيين في الضفة الغربية، فان خصومهم في الوسط والوسط – يسار لم يرسلوا أي رسالة مضادة منطقية أو تثير الالهام. لماذا هذا خطير جدا؟. الفيلسوف اليهودي ورجل الجامعة العبرية، موشيه هلبرتال، صاغ ذلك بشكل جيد: خلال عشرات السنين آمن الجمهور اليميني، الذي في معظمه هو “صقري” في شؤون الامن، بأن الفلسطينيين لن يوافقوا في أي يوم ولن يسلموا في أي يوم بالدولة اليهودية الى جانبهم. لذلك، يجب على اسرائيل اتخاذ كل الوسائل العسكرية الحيوية من اجل الدفاع عن نفسها منهم. ولكن الموقف الصقوري من الفلسطينيين، شرح هلبرتال، يتحول الآن الى شيء جديد، نوع من “القومية المتطرفة الشاملة”، التي ليس فقط ترفض كل فكرة الدولة الفلسطينية، بل ايضا هي تعتبر كل عرب إسرائيل إرهابيين محتملين. هذا الأمر سيؤثر بشكل عميق على العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل.

في الشهر الماضي نشر في موقع “اكسيوس” أن السناتور الأميركي الديمقراطي بوب مننديز، رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ، حذر من نتنياهو، لأنه اذا شكل حكومة تضم متطرفين من اليمين فهذا يمكن أن “يعمل على تآكل بشكل جدي الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل من الحزبين في واشنطن”. هذا يمكن أن يحدث الآن.

أنا قمت بارسال مقالاتي من إسرائيل خلال اربعين سنة تقريبا. وعلى الأغلب قمت بالتجول في البلاد مع صديقي ناحوم برنياع. عندما سمعت منه في الهاتف بعد نشر نتائج الانتخابات بأنه “الآن توجد لنا اسرائيل مختلفة كليا”، عرفت أننا وبحق سندخل إلى نفق مظلم.