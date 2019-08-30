إسرائيل تحذر: لبنان سيدفع الثمن

يديعوت أحرونوت

يوسي يهوشع 30/8/2019

ينبغي أن نرى في البيان الشاذ للجيش الإسرائيلي أمس، والذي عرض المعلومات الجديدة التي انكشفت عن مشروع دقة الصواريخ لدى حزب الله في لبنان، كخطوة اخرى لممارسة الضغط على دولة لبنان كي تعمل على منع منظمة حزب الله من التسلح بتلك الصواريخ والا فانها هي ايضا ستدفع الثمن.

إن الرسالة إلى اللبنانيين وللأسرة الدولية على حد سواء هي ان نصرالله يبني صناعة عسكرية باسم الإيرانيين في داخل السكان المدنيين في لبنان ويكذب على الجميع، وهي تستهدف ممارسة الضغط على نصرالله كي يوقف الرد الذي هدد به بعد هجوم الحوامات في لبنان، أو على الاقل أن يقلصه. وبالتوازي شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس تحذيراته لحزب الله وحذر بـ “دير بالك” من رد يجبر إسرائيل على الرد عليه بقوة.

رغم أن إسرائيل لا تأخذ المسؤولية الرسمية عن هجوم الحوامات في بيروت، ولكنها عمليا تطلق الرسالة: إذا كنا نحن الذين هاجمنا، فاننا لم نفعل هذا بطائرات حربية، لم نلحق ضررا كبيرا أو نوقع اصابات. لقد تم الهجوم بطائرة مسيرة اصابت فقط الخلاطة الخاصة. إذا قمتم بالرد فسنعمل بشدة وقدرتنا الاستخبارية عالية كما رأيتم. هذا المشروع هو عامل يعرض للخطر كل لبنان. الصواريخ هي ايرانية، المواقع لحزب الله، ولكن العنوان هو دولة لبنان. من ناحية اسرائيل، ابتداء من يوم أمس بعد الظهر سمعت القيادة السياسية اللبنانية كل التفاصيل التي يمكن أن تكشف عن المشروع السري لحزب الله وايران. منذ 2016 تحاول اسرائيل بذل جهد دبلوماسي مع لبنان وتبين ان هذا لم يجد نفعا. في الجيش الاسرائيلي يقولون انه مع أن حزب الله يحاول تحريك المشروع منذ 2016، الا أن المنظمة الارهابية الشيعية تصطدم بمصاعب عديدة – واليوم لا يوجد في لبنان مكان تنتج فيه صواريخ دقيقة. اضافة الى ذلك، يواصلون في حزب الله محاولاتهم اقامة مصانع صواريخ دقيقة على الأراضي اللبنانية، من تحت انف النظام. وفي الأشهر الأخيرة يلاحظ الجيش الإسرائيلي ارتفاعا حادا في محاولات اقامة مواقع بناء للصواريخ على الاراضي اللبنانية. والعملية الاصعب هي تحويل صاروخ الى صاروخ دقيق. ولهذا الغرض هناك حاجة الى خلط مواد خام في خلاطة خاصة، يخلق عجينة تستخدم كغلاف للمحرك الذي يشكل جزءا مركزيا في الصاروخ. والخلاطة هي جهاز خاص لانتاج الصواريخ تنتج في إيران. يشخص الجيش الإسرائيلي مواقع يحاول فيها حزب الله في محيط مدني – في كل مكان يعمل فيه – لاقامة مصانع محمية لغرض التحويل والانتاج للصواريخ الدقيقة.

وأمس قال رئيس الوزراء نتنياهو: “اليوم كشفنا جزءا من مشروع الصواريخ الدقيقة لإيران وحزب الله. نحن مصممون على احباط هذا المشروع الخطير. وهدف النشر اليوم هو الايضاح باننا لن نجلس جانبا ولن نسمح لاعدائنا بان يتسلحوا بسلاح فتاك ضدنا. لقد سبق ان قلت لاعدائنا هذا الاسبوع: احذروا في افعالكم. واليوم اقول له: دير بالك”.

في إطار كشف مشروع الصواريخ الدقيقة نشرت اسرائيل ايضا من هم الاشخاص المشاركون فيه، بكل تفاصيلهم مما يشكل ايضا تحذيرا واضحا لهم – نحن نعرف من انتم وكيف نصل اليكم.

وبالتوازي تبقى حالة تأهب عالية في اسرائيل خوفا من تنفيذ الرد الذي تعهد به نصرالله. ونشرت وسائل الإعلام في لبنان أمس صورا عن دمى في داخل مركبات عسكرية غير مأهولة تتحرك على الحدود.

التقى قائد المنطقة الشمالية، اللواء أمير برعم أمس برؤساء السلطات في الجبهة الشمالية. وشارك في اللقاء قائد لواء الشمال في قيادة الجبهة الداخلية، العقيد ايتسيك بار وضباط من الجبهة الداخلية والدفاع اللوائي في قيادة المنطقة الشمالية. وعرض قائد المنطقة في اللقاء على رؤساء السلطات تقويم الوضع واستعداد القوات في مقابل الحفاظ على الحياة اليومية في الجبهة الداخلية المدنية. وقال اللواء برعم: “نحن نستعد لكل الامكانيات واذا ما تطلب الأمر منا فسنرد. وعليه، لا يمكنني الا ادخل رؤساء السلطات في الصورة”. هذا وتقرر امس ايضا منع الإجازات في قسم من الوحدات في قيادة المنطقة الشمالية.