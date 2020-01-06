إسرائيل ترفع راتب نتنياهو إلى 16237 دولاراً شهرياً

القدس المحتلة- قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الإثنين، إنه تقرر بدء من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، زيادة رواتب كبار المسؤولين في إسرائيل، وبينهم الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء وأعضاء الكنيست (البرلمان) والقضاة بـ 2.8 بالمئة، بالتوازي مع زيادة متوسط الأجور في إسرائيل.

وأوضحت أن أعضاء الكنيست (120) سيحصلون على زيادة ثابتة في رواتبهم قدرها ألف و232 شيكلا (نحو 355 دولارا)، ليصل إجمالي الراتب إلى 45 ألفا و251 شيكلا (13051 دولارا)، مقابل 44 ألفا و19 شيكلا (حوالي 12700 دولار) عام 2019.

كذلك ستشهد رواتب الوزراء في إسرائيل زيادة قدرها ألف و378 شيكلا (نحو 400 دولار) لتصل إلى 50 ألفا و623 شيكلا (14601 دولارا)، بدلا من 49 ألفا و245 شيكلا (14 ألفا و203 دولارات).

فيما سيرتفع راتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من 54 ألفا و762 شيكلا (15780 دولارا) شهريا إلى 56 ألفا و295 شيكلا (نحو 16 ألفا و223 دولارا)، بزيادة قدرها ألفا و533 شيكلا (نحو 440 دولارا)، بحسب المصدر ذاته.

وارتفع راتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من 62 ألفا و857 شيكلا (نحو 18 ألف دولار) إلى 64 ألفا و616 شيكلا (18 ألفا و637 دولارا)، بزيادة قدرها ألفا و759 شيكلا (507 دولارات).

وقالت الصحيفة إن الزيادة ستنطبق على رواتب القضاة، بما في ذلك “إستر حيوت” رئيسة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل).

ورغم أن راتب “حيوت” سري وغير معروف للعامة في إسرائيل، إلا أن التقديرات تشير إلى أنها تتقاضى ما يزيد عن 82 ألف شيكل شهريا (نحو 23 ألفا و600 دولار)، وفق ذات المصدر.