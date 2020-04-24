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إسرائيل تسجل وفاتين بفيروس كورونا

منذ دقيقة واحدة
كورونا اسرائيل

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القدس المحتلة- أعلنت إسرائيل اليوم الجمعة، عن تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 193، فيما تم تسجيل 266 إصابة أخرى بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 14882.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” عن وزارة الصحة الاسرائيلية، أن 139 من المصابين هم بحالة صحية خطيرة، منهم 107 أشخاص يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما شفي 5685 مصابا.
وتأتي هذه المعطيات الإسرائيلية بالتزامن مع تحذير مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غيبريسوسن من أن التخلص من وباء كورونا في العالم لا يزال بحاجة لوقت طويل، لاسيما وأن غالبية الدول في المراحل الأولى من التصدي له.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طبقت حظر التجول في المدن والقرى العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 ابتداء من مساء أمس الخميس بالتزامن مع حلول شهر رمضان.(بترا)

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