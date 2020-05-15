إسرائيل تسجل وفاتين و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمّان- سجلت إسرائيل اليوم الجمعة، وفاتين و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 266 وفاة و 16589 إصابة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها، إن من بين الإصابات يوجد 60 إصابة خطيرة منها 50 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى شفاء 12587 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق، وعلى ضوء انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا، عن تخفيض القيود المفروضة، بما في ذلك عودة الطلاب وجهاز التعليم إلى العمل بصورة كاملة الأحد المقبل في المدن والبلدات التي بها نسبة انتشار الفيروس منخفضة، على أن يتم تقييم جديد مطلع شهر حزيران لاتخاذ قرار جديد حول باقي المدارس في البلدات والمدن الأخرى .(بترا)