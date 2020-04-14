“إسرائيل” تسجّل 7 وفيات و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس المحتلة- أعلنت اسرائيل اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 117 حالة، فيما سجلت 633 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11868.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، ان 181 مصابا بحالة صحية خطيرة، منهم 136 شخصا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى شفاء ألفي مصاب بالفيروس.

وعلى صعيد متصل، أجبرت أعداد الإصابات المرتفعة، الحكومة الإسرائيلية على فرض تدابير استثنائية لاحتواء الفيروس في أحياء اليهود المتشددين، بما في ذلك تعزيز الوجود العسكري في مدينة “بني براك” ذات الأغلبية المتشددة، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية حيث يرتفع معدل انتقال العدوى.-(بترا)