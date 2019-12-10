إسرائيل تسمح لأميركا بناء سفارتها بمكان جديد في القدس المحتلة

رام الله- كشفت وسائل اعلام عبرية صباح اليوم الثلاثاء، عن ان بلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة منحت الضوء الأخضر، لبناء سفارة للولايات المتحدة الاميركية في مكان آخر في المدينة المحتلة.

وكانت الولايات المتحدة افتتحت في شهر أيار 2018 سفارتها الجديدة في حي “أرنونا” بالقدس، وسط معارضة كبيرة من سكان الحي لتضررهم من تلك الخطوة بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة في المكان الذي تم استئجاره من قبل لصالح القنصلية الأميركية التي تقدم خدماتها من القدس للفلسطينيين، قبل أن تصبح سفارة رسمية بعد نقلها من تل أبيب.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرنوت الالكتروني فإن اجتماعا عقد في مكتب رئيس بلدية الاحتلال بالقدس موشيه ليون بحضور ممثلين عن الخارجية الأميركية، تم فيه الاتفاق على بدء التخطيط لإنشاء مبنى خاص بالسفارة في منطقة حي “البقعة” أو ما يعرف إسرائيليا بحي “تلبيوت”.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة الاميركية منذ أكثر من ثلاثة عقود استأجرت أراضي مجاورة لبعضها على أرض ما يعرف بمجمع أو معسكر “ألنبي” العسكري البريطاني السابق، بهدف إنشاء سفارة مستقبلية لها، وحين قررت نقل سفارتها للقدس العام الماضي كانت خطوتها الأولى وضعها في مكان القنصلية التابعة لها في حي أرنونا، وأصبحت خطوتها الحالية نقل السفارة للمكان المخصص لها.

وقال ليون ان” السفارة الأميركية تلقت ضوءا أخضر من بلدية الاحتلال، وفي غضون ستة أشهر ستصل إلى مراحل متقدمة، وفي غضون بضع سنوات ستتمكن من افتتاح المقر الدائم للسفارة الأميركية في العاصمة”. وكانت قناة 12 العبرية كشفت في شهر نيسان الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من بلدية القدس زيادة مساحة تلك الأرض من أجل أن تكون مقرًا للسفارة، وكذلك بناء قرية دبلوماسية لعيش الدبلوماسيين الأميركيين فيها.-(بترا)