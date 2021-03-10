“إسرائيل” تعتقل خطيب “الأقصى” الشيخ عكرمة صبري

القدس المحتلة- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، من منزله بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقال أحد أقارب الشيخ صبري (فضل عدم ذكر اسمه) لوكالة الأناضول إن قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، حاصرت المنزل وطلبت من الشيخ مرافقتها.

وأضاف”لم توضح القوات الإسرائيلية أسباب الاعتقال”.

ويقع منزل الشيخ صبري في بلدة الصوانة، المطلة على البلدة القديمة.

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن اعتقلت الشيخ صبري عدة مرات في الماضي، ومنعته لعدة أشهر من الدخول إلى المسجد الأقصى.-(الاناضول)