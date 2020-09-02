الخارجية تتابع اعتقال سلطات الاحتلال لمواطن أردني

عمان- الغد- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز إن الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابعان مع السلطات الإسرائيلية احتجاز مواطن أردني في إسرائيل هو حاليا قيد التحقيق.

وأضاف أن الوزارة تتابع هذا الموضوع للحصول على التفاصيل والحيثيات كافة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت اعتقال مواطن اردني عبر الحدود سباحة حتى وصل شاطيء إيلات .

وذكرت المواقع العبرية بان “إسرائيل تشتبه بعملية تسلل في إيلات، حيث تم إخلاء الشاطيء وبعد الفحص تبين أنه مواطن أردني عبر الحدود بالسباحة، وبالتالي تم اعتقاله”.

وقال بيان للشرطة: “إن شرطة إسرائيل منتشرة في مدينة إيلات للاشتباه بوقوع حادث أمني. ويطلب من الجمهور توخي الحذر وتم نقل عناصر من الشرطة إلى المنطقة إلى جانب قوات “حرس الحدود”.كما تم نقل زوارق الشرطة إلى المنطقة الساحلية. معا