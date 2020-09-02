السلايدر الرئيسيالعرب والعالمدولي

الخارجية تتابع اعتقال سلطات الاحتلال لمواطن أردني

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز إن الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابعان مع السلطات الإسرائيلية احتجاز مواطن أردني في إسرائيل هو حاليا قيد التحقيق.

وأضاف أن الوزارة تتابع هذا الموضوع للحصول على التفاصيل والحيثيات كافة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت اعتقال مواطن اردني عبر الحدود سباحة حتى وصل شاطيء إيلات .

وذكرت المواقع العبرية بان “إسرائيل تشتبه بعملية تسلل في إيلات، حيث تم  إخلاء الشاطيء وبعد الفحص تبين أنه مواطن أردني عبر الحدود بالسباحة، وبالتالي تم اعتقاله”.

وقال بيان للشرطة: “إن شرطة إسرائيل منتشرة في مدينة إيلات للاشتباه بوقوع حادث أمني. ويطلب من الجمهور توخي الحذر وتم نقل عناصر من الشرطة إلى المنطقة إلى جانب قوات “حرس الحدود”.كما تم نقل زوارق الشرطة إلى المنطقة الساحلية. معا

مقالات ذات صلة

وزير المياه: إجراءات صارمة للتأكد من نوعية مياه الخزانات بالمدارس

منذ 53 دقيقة

تمهيدا لفتح المطار.. تعرفوا على المعايير الجديدة حسب فئة الدولة

منذ ساعة واحدة
من اجتماع مفوض المركز الوطني لحقوق الانسان مع "همم"

“مفوض حقوق الإنسان”: نشعر بتراجع واقع الحريات وندعو الجميع للتكاتف لوقفه

منذ ساعة واحدة

الملك يطمئن هاتفياً على صحة رئيس الوزراء الياباني

منذ ساعتين
انتخابات 2020
69 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock