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إسرائيل تعتقل رجل أعمال أردني بزعم عمله لصالح المخابرات الإيرانية.. والخارجية تتابع

منذ 5 ساعات
عناصر من الأمن الإسرائيلي -(أرشيفية)

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عمان- الغد- أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أنها اعتقلت رجل أعمال أردني، بعد دخوله أراضي فلسطين المحتلة، زاعمة أنه يعمل لصالح المخابرات الإيرانية.

جاء ذلك بحسب ما أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر صفحته على تويتر.

وقال جندلمان: “اعتقل الشاباك رجل الأعمال الأردني ثائر شعفوط الذي دخل إسرائيل بأوامر المخابرات الإيرانية. إنه التقى ضباط المخابرات الإيرانية في سوريا ولبنان وأوعز به بإقامة علاقات تجارية في إسرائيل وفي يهودا والسامرة كغطاء لعمله التجسسي لصالح إيران. إعتقاله أحبط هذه المؤامرة”.

إلى ذلك أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، أن الوزارة وعبر القنوات الدبلوماسية تتابع ما أعلنت عنه السلطات الإسرائيلية إلقائها القبض على مواطن أردني، وذلك للتحقق والوقوف على كافة التفصيلات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.

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