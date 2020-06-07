إسرائيل تعيّن أميرة أورون سفيرة جديدة لدى مصر

القدس المحتلة– صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لها لدى جمهورية مصر العربية، وهي أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر في 1979.

ووفقا لصحيفة معاريف العبرية، رحب وزير الخارجية غابي إشكنازي من حزب “أزرق أبيض” بتعيين أورون، وهي ثاني امرأة اسرائيلية تعمل سفيرا في بلد عربي بعد عينات شلاين التي كانت سفيرة لدى الأردن.

وبدأت أورون العمل بوزارة الخارجية الإسرائيلية في عام 1991، وخدمت سابقاً في السفارات الإسرائيلية في تركيا ومصر، كما شغلت منصب مديرة قسم الإعلام العربي، ومديرة قسم مصر في الوزارة، وتعلمت في جامعة الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية وتتحدث اللغة العربية.

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