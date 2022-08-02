إسرائيل تغلق معابرها مع غزة

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، معبري كرم أبو سالم التجاري وبيت حانون للأفراد مع قطاع غزة في كلا الاتجاهين.

وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري، وأوقفت إدخال البضائع إلى قطاع غزة ومنعت تصدير البضائع المعدة للتصدير من قطاع غزة.

كما أغلقت سلطات الاحتلال معبر بيت حانون “إيرز” شمال قطاع غزة المخصص لتنقل الأفراد من وإلى القطاع ومنعت أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال، وسمحت فقط بعبور الإسعافات التي تحمل مرضى بحالة صحية صعبة، عبر الحاجز.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، استنفار قواته على جبهة غزة ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وفي تخوم مستوطنات “غلاف غزة”، وذلك تحسبا لهجمات انتقامية قد تنفذها حركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

ويأتي رفع حالة التأهب الذي يشمل نشر قوات وإغلاق طرقات ووقف حركة القطارات، عقب العملية التي نفذها جيش الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل في جنين، والتي استشهد خلالها الفتى ضرار الكفريني، واعتقل القيادي في الجهاد بسام السعدي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، وإغلاق شاطئ زكيم، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر “إيريز” بيت حانون أمام حركة العمال، بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة من غزة.