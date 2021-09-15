“إسرائيل” تفرض إغلاقا على الأراضي الفلسطينية

القدس المحتلة- تفرض إسرائيل إغلاقا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدءا من بعد ظهر الأربعاء، وحتى منتصف ليل الخميس، بمناسبة “يوم الغفران” اليهودي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء “يُفرض طوق أمني على المناطق الفلسطينية، بدءا من الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم (الأربعاء)، بسبب صوم يوم الغفران مساء اليوم ونهار غد (الخميس)”.

وأضافت “وسيرفع الطوق الأمني منتصف ليلة الغد (الخميس)”.

وتتوقف الحركة كليا في إسرائيل، بدءا من مساء الأربعاء وحتى مساء الخميس.

وقالت هيئة البث “تستعد قوات الأمن تحسبا لاندلاع مظاهرات فلسطينية عنيفة بالتوازي مع استمرار البحث عن السجينين الفارين من سجن جلبوع”.

وأضافت “انتشرت قوات معززة من الشرطة في تجمعات سكنية يهودية وعربية في منطقة مرج ابن عامر، القريبة من الجدار الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وتواصل قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية، البحث عن أسيرين فرا من سجن “جلبوع” الإسرائيلي الأسبوع الماضي بعد إعادة اعتقال 4 أسرى.

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، فرّ ستة أسرى فلسطينيون من سجن “جلبوع” شديد الحراسة شمالي إسرائيل، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن.

وأُعيد اعتقال أربعة منهم الجمعة والسبت الماضيين.-(الاناضول)