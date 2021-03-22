“إسرائيل” تفرض إغلاقا على الأراضي الفلسطينية الثلاثاء

القدس المحتلة- تفرض إسرائيل إغلاقا، غدا الثلاثاء، على أراضي السلطة الفلسطينية، تزامنا مع إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول “بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام، على منطقة الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم الانتخابات في إسرائيل”.

وأشار إلى أن الاغلاق يبدأ منتصف الليلة، ويستمر حتى منتصف ليلة يوم غد.

كما ذكر أدرعي أنه سيتم فرض إغلاق على الأراضي الفلسطينية لمدة أسبوع، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، بدءا من يوم الجمعة وحتى السبت (3 إبريل/نيسان).

وقال أدرعي “خلال فترة الاغلاق سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط”.

وستجري الانتخابات الإسرائيلية العامة يوم غد الثلاثاء.-(الاناضول)