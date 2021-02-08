“إسرائيل” تقر خطة لشراء مقاتلات من واشنطن بـ9 مليارات دولار

القدس المحتلة- صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينت)، الأحد، على خطة لتزويد سلاح الجو بمقاتلات وأجهزة عسكرية متقدمة من واشنطن بتكلفة قيمتها 9 مليارات دولار.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، أن الموافقة على الخطة جاءت بعد 3 سنوات من التأخير.

وأوضحت أن الخطة تتضمن شراء طائرات مقاتلة وطائرات للتزود بالوقود وطائرات مروحية من الولايات المتحدة.

وأشارت القناة إلى أن الموافقة جاءت خلال جلسة لـ”الكابينت” استمرت لمدة 7 ساعات، بمشاركة وزير الدفاع بيني غانتس.

وعارضت وزارة المالية الإسرائيلية الصفقة، لأنها تحتاج أن تقدم تل أبيب على أخذ قروض من البنوك الأمريكية لتمويل الخطة، تخصم من المساعدات الأمريكية السنوية لإسرائيل، بحسب القناة.

وتتضمن الصفقة شراء إسرائيل من واشنطن؛ طائرات مروحية من طراز “شينوك” ومقاتلات من طراز “إف-35″ و”إف-16” وقنابل وأسلحة متطورة.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري لإسرائيل، حيث أعلنت واشنطن عام 2018، تقديمها مساعدات عسكرية لتل أبيب بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

يأتي ذلك في وقت تلاحِق إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وسط انتقادات متكررة لواشنطن على هذا الدعم العسكري.

والجمعة، أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، (مقرها لاهاي)، قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، وهو ما يمهد لفتح تحقيق في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.-(الاناضول)