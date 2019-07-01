إسرائيل تقصف مواقع سورية.. ودمشق تؤكد التصدي للعدوان

بيروت – اتهمت دمشق ليل الأحد الاثنين إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية عدة في دمشق وحمص (وسط)، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم ستة مدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما، استهدفت واشنطن الاحد اجتماعا لقياديين من تنظيم مرتبط بـ”القاعدة” في شمال غرب سورية ما تسبب بمقتل عدد منهم، في ضربة هي الأولى للولايات المتحدة في هذه المنطقة منذ أكثر من عامين.

بالسياق، أحصى المرصد السوري مقتل “تسعة مقاتلين من المسلحين الموالين لقوات النظام جراء الضربات الإسرائيلية في محيط دمشق وفي ريف حمص (وسط)، واحد منهم فقط سوري الجنسية، بالإضافة إلى ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال” قرب منطقة صحنايا في ريف دمشق. ولم يتضح، وفق المرصد، ما إذا كان مقتل المدنيين ناتجا عن “القصف الإسرائيلي أم سقوط بقايا صواريخ أو بسبب الضغط الهائل الذي تسببت به الانفجارات”.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أفادت في وقت سابق بمقتل أربعة مدنيين في ريف دمشق بينهم طفل رضيع “جراء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق وإصابة 21 آخرين بجروح”.

وتحدثت عن تعرض منازل مدنيين لأضرار مادية وإصابة عدد منهم بجروح نتيجة تساقط زجاج منازلهم جراء القصف في منطقة صحنايا.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية، وفق ما نقلت سانا عن مصدر عسكري، “لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق”. وأفاد مراسلان لوكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات ضخمة تردد صداها في أنحاء عدة من دمشق.

ولم يحدد الإعلام الرسمي ما هي المواقع المستهدفة. إلا أن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قال لوكالة فرانس برس ليلا إن “الصواريخ طالت مركزا للبحوث العلمية ومطارا عسكريا غرب حمص ينتشر فيهما مقاتلون ايرانيون ومن حزب الله اللبناني”.

وفي ريف دمشق، جرى وفق عبد الرحمن استهداف مواقع عسكرية عدة، بينها مواقع لمقاتلين إيرانيين. وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله وهي تُكرّر التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

في 12 حزيران/يونيو، أعلنت دمشق تصديها لـ”عدوان إسرائيلي” في جنوب البلاد، وقال المرصد وقتذاك إن صواريخ استهدفت موقعين لحزب الله من دون أن توقع ضحايا.

وكانت إسرائيل استهدفت قبلها بأيام وعلى دفعتين خلال 24 ساعة مواقع عدة تابعة للجيش السوري ومقاتلين موالين له، ما أسفر عن مقتل 15 عنصرا من قوات النظام، وفق المرصد.

ومنذ بدء النزاع في العام 2011، تزدحم الأجواء السورية بالطائرات الحربية التي تدعم العمليات القتالية لمختلف أطراف النزاع في مختلف المناطق، من طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن الى تلك الأميركية والروسية. كما تنفذ طائرات تركية واخرى عراقية غارات قرب حدودهما وتشن اسرائيل باستمرار ضربات في سورية.

في سياق اخر، أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان ليل الأحد الاثنين شنّ غارة ضد “قيادة تنظيم القاعدة في سورية استهدفت منشأة تدريب قرب محافظة حلب” شمالا.

واستهدفت العملية، وفق البيان، “عناصر من تنظيم القاعدة في سورية مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء”. واستهدفت القوات الأميركية، التي تقود أيضا التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، مرارا قياديين متطرفين في منطقة إدلب في شمال غرب البلاد. إلا أن وتيرة ذلك تراجعت بشكل كبير منذ العام 2017، لتتركز ضرباتها على مناطق سيطرة تنظيم “داعش”، قبل أن تتمكن قوات سورية الديموقراطية من القضاء عليه العام الحالي.

وكان المرصد السوري أفاد مساء الأحد عن مقتل ثمانية عناصر، بينهم ستة قياديين، في تنظيم “حراس الدين” المرتبط بـ”القاعدة”، في قصف صاروخي استهدفهم في ريف حلب الغربي. والقياديون الستة هم اثنان تونسيان واثنان جزائريان ومصري وسوري.

وأعلن تنظيم “حراس الدين” في بيان على حساب له على تلغرام استهداف “المعهد الشرعي” التابع له في ريف حلب الغربي ما أسفر عن مقتل “ثلة من الإخوة المجاهدين”، نافيا أن يكون القصف استهدف معسكر تدريب.

وينشط التنظيم في منطقة إدلب ويقاتل إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية.

وتأسس تنظيم حراس الدين في شباط/فبراير 2018، وهو مرتبط بتنظيم القاعدة ويضم نحو 1800 عنصر بينهم جنسيات غير سورية، وفق المرصد.

وتشكل منطقة شمال غرب سورية وفق بيان القوات الأميركية “ملجأ آمنا ينشط فيه قياديون من تنظيم القاعدة في سورية لتنسيق أنشطة إرهابية والتخطيط لاعتداءات في المنطقة وفي الغرب”. وأكدت واشنطن عزمها مواصلة “استهداف داعش والقاعدة لمنع المجموعتين من استخدام سورية كملجأ آمن لهما”.

وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية سام هيلير لوكالة فرانس برس إن “الولايات المتحدة قلقة منذ مدة بشأن مجموعة من المتطرفين العالميين في منطقة إدلب”، وقد انضوى هؤلاء في تنظيم حراس الدين المنشق عن هيئة تحرير الشام.

وفي آذار/مارس 2017، قتل 46 شخصا، غالبيتهم مدنيون، في قصف جوي استهدف مسجدا في شمال سورية. وأعلنت واشنطن حينها إنها نفذت غارة ضد تجمع لتنظيم القاعدة، يقع على بعد أمتار قليلة من مسجد.

وكانت واشنطن كثفت لأشهر عدة قبلها ضرباتها ضد هيئة تحرير الشام، وقتل في نهاية شباط/فبراير العام 2017 الرجل الثاني في صفوف تنظيم القاعدة أبو هاني المصري.

إلا أنه منذ آذار/مارس 2017، لم تعلن واشنطن عن أي ضربة ضد متطرفين في إدلب، التي تعتبر منطقة عمليات روسية، وخضعت على مر العامين الماضيين لاتفاقات هدنة متتالية آخرها الاتفاق الروسي-التركي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في أيلول/سبتمبر الماضي. وبرغم الاتفاق مع تركيا، الداعمة للمعارضة السورية، صعّدت روسيا منذ أشهر قصفها للمحافظة ومحيطها دعما لقوات النظام السوري.

وبحسب هيلر، فإن “روسيا منعت الولايات المتحدة من شن غارات دقيقة كتلك التي نفذتها في بداية العام 2017”.

وأضاف “ليس واضحا ما إذا كانت الغارة الجديدة تأتي في اطار تفاهم جديد تم التوصل إليه، أم أن الولايات المتحدة شعرت بضرورة قصف هؤلاء المقاتلين تحديدا”. والتقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين في اليابان الأسبوع الماضي. إلأ أن متحدثا باسم الكرملين نفى امس أن يكون هناك علاقة بين هذا اللقاء وضربات التحالف.-(ا ف ب)