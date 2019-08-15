إسرائيل تمنع دخول عضوتين مسلمتين بالكونغرس الأميركي

القدس المحتلة – منعت سلطات الاحتلال دخول العضوتين في الحزب الديمقراطي الأميركي رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل لما اعتبرته “الأضرار الكبيرة بصورتها”.

وذكرت “قناة 12” الإخبارية العبرية، اليوم الخميس، أن منع السلطات الإسرائيلية العضوتين، أثار عاصفة من الانتقادات.

ونقلت القناة عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الأمر يتعلق بتجاوز الخطوط الحمراء مع الحزب الديمقراطي، في وقت تراجعت فيه العلاقات الإسرائيلية مع هذا الحزب في السنوات الأخيرة، ولا سيما إبان ولايتي الرئيس السابق باراك أوباما.

وأشارت إلى خشية إسرائيل أن تؤدي الزيارة لإعطاء زخم لأجندتيهما السياسية، ولا سيما دعمها لحركة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل، فيما تبحث السماح فقط للنائب رشيدة طليب بزيارة عائلتها الفلسطينية بالضفة الغربية -(بترا)