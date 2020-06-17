“إسرائيل” تُسجّل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ أبريل

القدس المحتلة – سجّلت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلى معدل إصابات بيومي بفيروس كورونا منذ شهر أبريل/ نيسان المنصرم، في وقت ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 303 حالات، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة كانت تعاني من أمراض سابقة.

وذكرت الوزارة، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أنها سجّلت 287 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع عدد المصابين النشطين إلى 3,845 حالة.

بينما أجرت وزارة الصحة الإسرائيلية 14,913 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الفحوصات التراكمية منذ بدء انتشار الفيروس إلى 788,870 فحصًا.

أما بخصوص عدد المصابين التراكمي، فقد وصل إلى 19,637 مصابًا، بينهم 37 بحال الخطر، و40 بحالة متوسطة، بينما وصفت حالة 3,745 بالطفيفة ومعزولون في المنازل والفنادق، وتعافى منهم 15,459 حالة، ويعالج في المستشفيات 130 حالة والبقية في المنازل والفنادق.