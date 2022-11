“إسرائيل”: زوجة بن غفير تحمل مسدسا خلال لقاء سارة نتنياهو- (صورة)

ظهرت زوجة النائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الوزير المرتقب في حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة، الإثنين، وهي تحمل مسدسا في طيات ملابسها، ودافعت عن نفسها بالقول إنها تعيش في الخليل وتسافر عبر طرق “مليئة بالإرهاب”، على حد زعمها.

وذكرت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن “إيلا غفير” ظهرت تحمل مسدسا في تنورتها خلال استضافة سارة نتنياهو لها.

The wife of Israeli racist Itamar Ben-Gvir carried a gun during a meeting with the wives of upcoming coalition government's leaders. #IsraelElectsRacists pic.twitter.com/awqgo7wT2J

