إسرائيل قد تضطر لاتخاذ موقف

إسرائيل هيوم

مئير بن شباط

“قد يكون الغزو الروسي لأوكرانيا هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية”، قال الرئيس بايدن وحذر من التداعيات الدراماتيكية التي قد تخلف الاجتياح، إذا كان هذا ما سيحصل، كما هدد الرئيس الأميركي بانه سينظر أيضا في فرض عقوبات شخصية على الرئيس بوتين نفسه.

في اثناء كتابة هذه السطور من الصعب التوقع كيف ستتطور الازمة بين روسيا وأوكرانيا، إذا ما كانت ستنتقل من مرحلة التهديد واستعراض القوة إلى المواجهة العسكرية، وإذا كان كذلك ماذا سيكون نطاقها، مزاياها ومدتها. بيانات الولايات المتحدة، دعوتها لمواطنيها في أوكرانيا لمغادرة الدولة والخطوات التي اتخذتها مع حلفائها تدل على أنها تقدر عن حق وحقيق بان اجتياحا روسيا لاوكرانيا قد يقع في غضون أيام. إلى جانب ذلك فانه إذا لم تكن جهودها الحثيثة في الملعب السياسي لمجرد الحاجة “الى حشد الشرعية” وكجزء من لعبة اللوم فانها دليل على ان الولايات المتحدة ايضا تعتقد انه ما يزال ممكنا وقف قطار الحرب الروسي.

على كل حال، إذا ما تحقق التوقع المتشائم، فان العالم سيبدو مختلفا. المعركة في أوكرانيا ستحتل مكانا مركزيا في جدول الأعمال العالمي، والبيت الأبيض سيضطر لان يضع روسيا في رأس اهتماماته واصداء الحرب ستصل إلى ما بعد حدود أوروبا وستؤثر على السياسة الخارجية، على النزاعات والازمات في مناطق أخرى من العالم، على الاقتصاد والطاقة وعلى مجالات عديدة ـخرى. كل هذا في الوقت الذي ما يزال يحاول العالم الانتعاش من هزة كورونا. ولكن حتى لو انتهت الازمة الحالية دون صدام عسكري، ولكن في ظل تنازلات أميركية وغربية، ستكون لهذا تداعيات على ميزان القوى العالمي. وستضطر الولايات المتحدة الى التخوف من التآكل في صورتها الردعية، بينما تتعزز روسيا.

مع ان اوكرانيا هي التي توجد في عين العاصفة، ولكن مثلما في كل أزمة تقع بين القوى العظمى، في هذا النزاع أيضا تتجاوز أسبابه وأهدافه حدود الساحة التي يقع فيها.

روسيا معنية بان تستعيد مجدها وتضمن مكانتها كقوة عظمى ومصالحها في الساحة العالمية. وهي تسعى لان توقف ما تراه كانتهاك لميزان القوى في المنطقة، في اعقاب انتشار حلف شمال الاطلسي “الناتو” إلى الشرق والعلاقات التي تقيمها الولايات المتحدة والدول الغربية مع دول الاتحاد السوفياتي سابقا.

مطالبها الملموسة، التي يمكن التعرف عليها من بيانات البيت الأبيض، تتضمن انسحاب قوات “الناتو” من شرق أوروبا والتعهد بمنع انضمام أوكرانيا الى الحلف.

لروسيا مصلحة اخرى وهي ان تتحرر من العبء الخانق للعقوبات المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة وتثقل جدا على اقتصادها. قائمة العقوبات طويلة. وقد شددت في اعقاب ضم شبه جزيرة القرم في 2014 وكذا في اعقاب اتهام روسيا في التدخل في الانتخابات للرئاسة الأميركية في 2016 وارتكاب مخالفات “سايبر”. طرح موضوع العقوبات ايضا في محادثات بايدن وبوتين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي حين اتفق الزعيمان على جواب مشترك في هذا الموضوع.

من الجانب الآخر يقلق الولايات المتحدة ودول الغرب النشاط الروسي حول اوكرانيا ودول أخرى تسعى لان تسحب القوات الروسية وخلق مناطق مجردة من السلاح وفرض قيود في مجال السلاح.

رغم الانتشار المكثف للقوات على حدود اوكرانيا ورياح الحرب التي تهب من هناك، لم يتبدد الأمل في مخرج سياسي يمنع الصدام العسكري. من تقارير وسائل الإعلام يبدو انه حتى الآن لم تقترح ضمانات ترضي روسيا في موضوع انتشار الناتو، وليس واضحا مصير المسائل المتعلقة باوكرانيا.

إذا ما جرى الاجتياح الذي تتلوه عقوبات ستجد اسرائيل نفسها مضطرة لان تختار جانبا. عليها ان تتطلع لان تبقي عندها ايضا ما لها من علاقات طيبة مع كل الاطراف المشاركة في الازمة وان تبرر موقفها بناء على ذلك.

في مسألة النووي قلق إسرائيل مزدوج فعليها أن تتأكد الا يستغل الإيرانيون انصراف الاهتمام عن قضيتهم في هذا الوقت كي يسرعوا اندفاعهم الى القنبلة، وفي نفس الوقت عليها أن تقف بالمرصاد كي لا ترى الولايات المتحدة في الازمة مع روسيا مبررا لحلول وسط في المفاوضات مع ايران.

وضع خريطة للمواضيع التي موضع خلاف بين روسيا والولايات المتحدة يظهر قائمة طويلة من المسائل المعقدة والقاسية للحل. وفي اطار ذلك، يحتمل أن مسألة سورية بالذات – غير المرتبطة بهذا النزاع – يمكنها أن توفر فرصة لنجاح سياسي ما وبناء مرحلة واحدة أو اثنتين في السلم الضروري “للنزول عن الشجرة”. كحافز لتسوية شاملة تؤدي إلى خروج إيران وقوات المحور الشيعي من سورية، يمكن للولايات المتحدة ان تقترح تخفيفات في العقوبات، ما سيسمح لشركات روسيا بالعمل في سورية، اعمار البنى التحتية والاستجابة للاحتياجات التي توردها إيران اليوم. هذا وضع انتصار للجميع بالنسبة للولايات المتحدة، روسيا، سورية، إسرائيل ومعظم الدول السنية. صحيح أن هذا قليل جدا في عقدة التوترات التي بين القوى العظمى، ولا يتعلق باسباب الازمة الحالية، ولكن يمكنه ان يكون مقدمة ايجابية للمحادثات في باقي المواضيع.

يمكن أن نفهم ونتفق ايضا مع نهج أكثر حرجا، يفضل القطع التام بين النزاع في أوروبا والخصومات في الشرق الأوسط، ولكن يجدر بالذكر انه في خرائط المصالح للقوى العظمى – كل شيء مشمول.