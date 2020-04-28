“إسرائيل”: كورونا تقفز بالبطالة إلى مليون عامل

عمان- الغد- أعلن مكتب العمل في إسرائيل، الإثنين، أن أكثر من مليون شخص، باتوا بلا عمل بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت قناة “كان” الرسمية، إن معدل البطالة قفز في إسرائيل من 4% مطلع مارس/آذار الماضي إلى 27.4 بالمائة في أبريل/ نيسان الجاري، وفق إحصائيات مكتب العمل.

وأوضحت أن المكتب أحصى أكثر من مليون و141 ألف شخص عاطل عن العمل، نتيجة الإجراءات الحكومية للحد من تفشي كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت إسرائيل تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 204، و112 إصابة جديدة، وفق المصدر ذاته.

وحتى مساء الإثنين، ارتفع إجمالي الإصابات في إسرائيل إلى 15 ألفاً و555 حالة، بينهم7 آلاف و200 حالة شفاء، وفق الصحة الإسرائيلية.

والسبت، دخلت حيز التنفيذ بعض التسهيلات التي نصت عليها قرارات الحكومة من اجل تخفيف القيود عن المواطنين وأصحاب المصالح التجارية، المفروضة بسبب تفشي كورونا.

وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و55 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 211 ألفا، فيما تعافى أكثر من 919 ألفا، وفق موقع “worldometer” المتخصص برصد ضحايا الفيروس.-(الأناضول)