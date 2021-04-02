إسرائيل وإيران من حرب سرية إلى معركة مباشرة

معاريف

الون بن دافيد – 2/4/2021

من أسبوع لآخر، تتحول المعركة التي تجري بين إسرائيل وإيران من حرب سرية، غير مباشرة وباردة الى معركة مباشرة، علنية وحارة أكثر فأكثر. على مدى السنين كان دارجا في إسرائيل الافتراض بأن إيران ستفضل دوما العمل من أراضٍ أخرى، مثل سورية، العراق أو اليمن، ولكن أحداث الأشهر الأخيرة ترفع الى السطح مسألة هل باتت إيران ناضجة للتجرؤ والعمل ضد إسرائيل مباشرة من أراضيها.

منذ أكثر من ثلاثة عقود تثبت في الاستخبارات الإسرائيلية فكر يقضي بأن الحرب الإيرانية العراقية الطويلة (1980-1988) خطت الى الأبد صدمة في الوعي الإيراني ورغبة في الامتناع عن مواجهات مباشرة. فالصواريخ العراقية التي كانت تسقط كل يوم على طهران فتهرب ملايين الإيرانيين الى المدن البعيدة، خلفت ندبة عميقة في الذاكرة الوطنية ودفعت الإيرانيين لأن يتبنوا مفهوما أمنيا يعتمد على الحرب بواسطة مبعوثين كي لا يكشفوا مرة أخرى مدنهم المركزية لعمليات الرد من العدو.

ومنذئذ بنت إيران بعناية شبكة من الميليشيات والمنظمات في كل المنطقة، من حزب الله في لبنان، عبر الميليشيات الشيعية في العراق وفي سورية وحتى الحوثيين في اليمن ليشكلوا الذراع الطويلة لها للعمل ضد إسرائيل، الولايات المتحدة أو كل عدو آخر. علي خامينئي، الذي شغل منصب رئيس إيران في سنوات الحرب مع العراق، حرص على أن يبقي في سنوات حكمه الطويلة كالزعيم الأعلى على سياسة حذرة في استخدام القوة، التي تتطلع الى الامتناع عن المواجهة المباشرة مع دولة أخرى.

ولكن شيئا ما تغير في السنتين الأخيرتين: هجمة الطائرات المسيرة على منشآت النفط لأرامكو في السعودية (أيلول 2019)، هجمة الصواريخ على القاعدة الأميركية في عين الأسد (كانون الثاني 2020) ونار الصواريخ على سفينة بملكية إسرائيلية جزئية (اذار 2021) – أطلقت كلها من الأراضي الإيرانية. بأسلوب الإدارة المليء من جانب خاميئني من الصعب أن نضع الإصبع على أمر واضح صدر لتغيير السياسة. ولكن واضح أن رجال الحرس الثوري يفسرون في السنوات الأخيرة أقواله كتغيير في روح القائد.

في الجيش الإسرائيلي أجملوا مؤخرا أعمال الحرب بين الحروب تجاه إيران براحة كبيرة. فمقابل أكثر من 100 عملية إسرائيلية ناجحة في السنتين الأخيرتين -وجد الإيرانيون صعوبة في أن ينفذوا ردودا ونجحوا جزئيا فقط في حالات قليلة: الضربة لسفينتين بملكية إسرائيلية وهجمات سايبر غير متطورة وعديمة المعنى على بنى تحتية ومواقع إسرائيلية.

رغم سلسلة النجاحات في الأعمال الإسرائيلية: من الجو، في البحر وفي عمليات سرية في البر -الإنجاز الشامل للحرب بين الحروب محدود. فقد نجحت بالفعل في أن تبعد الإيرانيين عن الحدود في الجولان ودحرتهم شرقا، ومنعت غير قليل من نقل وسائل القتال الى سورية وإلى لبنان. وحسب التقارير، مست أيضا بالتمويل الذي حولته إيران الى حزب الله بواسطة ناقلات النفط. ولكن واضح أن الحرب بين الحروب وحدها لن تتمكن من إخراج الإيرانيين من سورية -هذا سيكون ممكنا تحقيقه فقط بخطوة سياسية لتوافق أميركي-روسي.

كما أن الحرب بين الحروب لا توقف مشروع دقة الصواريخ لحزب الله، الجهد لتطوير قدرة تركيب وإنتاج صواريخ دقيقة على الأراضي اللبنانية. لقد نشر أنه في العملية الأخيرة التي نسبت لإسرائيل في الشهر الماضي ضد السفينة الإيرانية شهر اكورد في البحر المتوسط أصيبت خلاطة وقود صلبة للصواريخ، مثل الخلاطة التي أصيبت بحوامات متفجرة في بيروت قبل نحو سنتين. مثل هذه العمليات يمكنها أن تؤخر مشروع الدقة، ولكنها لا توقفه.

على كفة الإنجازات يحصي الجيش الإسرائيلي أيضا تحسن الردع. فتهديدات واضحة نقلت الى الحوثيين في اليمن منعت حتى الآن فقدان طائرات مسيرة وصواريخ جوالة نصبت هناك ضد إسرائيل. كما أن نصر الله رفع الى الرف حاليا مخططاته للانتقام لموت لبناني في سورية في الصيف الماضي. ولكن النجاحات الإسرائيلية لم تسحق التصميم الإيراني على الرد على سلسلة العمليات التي يعزونها لإسرائيل، وعلى رأسها تصفية رئيس البرنامج النووي محسن فخري زادة.

من غير المستبعد أن تكون إيران تتطلع الى أن تشن على إسرائيل هجمة مشابهة لتلك التي أسقطت منشآت النفط السعودية -وابل من الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة بضربة واحدة شلت نصف إنتاج النفط لكبرى الشركات أرامكو. وهم يحاولون بلا انقطاع مراكمة قدرات كهذه في سورية، في العراق وفي اليمن أيضا، ولكنهم يجدون صعوبة في استخدامها. وحدد رئيس الأركان افيف كوخافي إحباط هذه القدرات، للصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة، في رأس سلم أولويات الجيش الإسرائيلي.

في إسرائيل، ينبغي أن يفترضوا بأن فشل إيران في تنفيذ هجوم كهذا من إحدى المناطق المجاورة لنا، كفيل بأن يدفعهم للعمل مباشرة من أراضيهم. فالتنسيق الوثيق مع القوات الأميركية في العراق وفي الخليج، إضافة الى الشراكات الإسرائيلية الجديدة في العالم العربي يمكنها أن تساعد على إحباط مثل هذا الهجوم. ولكن سيناريو تبادل الضربات مباشرة بين إسرائيل وإيران، والتي بدت في الماضي شبه خيالية، يصبح مؤخرا سيناريو احتمالات تحققه آخذة في الازدياد.