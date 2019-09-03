آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

إسقاط الحق العام عن متهم بقضية الدخان ورفع الجلسة إلى الغد

منذ ساعتين
مبنى محكمة أمن الدولة بمنطقة ماركا الشمالية في عمان- (أرشيفية)
مبنى محكمة أمن الدولة بمنطقة ماركا الشمالية في عمان- (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قررت محكمة أمن الدولة، خلال جلسة علنية، عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، وبعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وبحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس، رفع جلسة مواصلة النظر في “قضية الدخان” إلى غدٍ الأربعاء لاستكمال سماع عدد من الشهود.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة، لشاهدين اثنين إثبات نيابة عامة بالقضية، وأسقطت دعوى الحق العام عن المتهم يوسف أنطوان بعد اطلاعها على تقرير رسمي صادر عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل يؤكد وفاته.

مقالات ذات صلة

“المهندسين الزراعيين”: تطالب بتحصيل حقوق الأردن المائية لحماية الزراعة

منذ 27 دقيقة

“الخارجية” تتابع قضية المواطنة المعتقلة لدى السلطات الإسرائيلية

منذ 55 دقيقة

قطر تطلق شعار كأس العالم 2022 – فيديو وصور

منذ ساعة واحدة

وزير العمل يلتقي نظيرته الاوغندية

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock