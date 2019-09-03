إسقاط الحق العام عن متهم بقضية الدخان ورفع الجلسة إلى الغد

عمان-الغد- قررت محكمة أمن الدولة، خلال جلسة علنية، عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، وبعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وبحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس، رفع جلسة مواصلة النظر في “قضية الدخان” إلى غدٍ الأربعاء لاستكمال سماع عدد من الشهود.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة، لشاهدين اثنين إثبات نيابة عامة بالقضية، وأسقطت دعوى الحق العام عن المتهم يوسف أنطوان بعد اطلاعها على تقرير رسمي صادر عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل يؤكد وفاته.