الاحتلال يسقط لائحة الاتهام بحق الدعجة والعنوز.. وترتيبات للإفراج عنهما

غادة الشيخ

عمان- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، انه بعد متابعة حثيثة واتصالات وجهود مكثفة قامت بها الوزارة ومؤسسات الدول المعنية، قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلية اسقاط لائحة الاتهام بحق المواطنين مصعب الدعجة وخليفة العنوز، وإلغاء اجراءات الاعتقال.

واضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، انه يتم العمل حاليا على ترتيب اجراءات الافراج عنهما وتسليمهما للسلطات الأردنية.

من جهته، أكد محامي الأسيرين، خالد محاجنة، لـ”الغد” أن “النيابة العامة للاحتلال تراجعت عن لائحة الاتهام بحق الدعجة والعنوز وسيتم الإفراج عنهما”