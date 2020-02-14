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إسقاط مروحية جديدة للجيش السوري قرب حلب (فيديو)

منذ 3 ساعات

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الغد- ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الجمعة، أنه تم إسقاط طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الحكومة السورية في منطقة ريفية غربي حلب في إدلب السورية التي شهدت تصاعدا في العنف ونزوحا في الأسابيع الماضية.

وأرسل الجيش التركي تعزيزات إضافية من الأسلحة والقوات إلى إدلب الواقعة على الحدود الجنوبية لتركيا من أجل التصدي لهجوم تنفذه قوات الحكومة السورية لاستعادة آخر معقل رئيسي خاضع لقوات المعارضة في البلاد بعد نحو تسعة أعوام من بدء الحرب. (رويترز)

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