إسقاط وتسوية جميع الدعاوى القضائية بين “الفوسفات” وشركتي أركان والعون للمقاولات

وقعت شركة مناجم الفوسفات الاردنية وشركة اركان للمقاولات الانشائية والتعهدات التعدينية، عقد صلح، توصل بموجبه الطرفان الى اتفاق رضائي لإنهاء النزاعات القانونية بينهما.

وجاء عقد الصلح، الذي وقعه، بحضور رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية الدكتور محمد الذنيبات وعدد من اعضاء مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، ورئيس هيئة المديرين في شركة اركان المهندس صخر النسور واعضاء هيئة المديرين فيها، استنادا الى اتفاق الطرفين رضائيا في التاسع من شهر كانون أول الماضي، على اقالة اتفاقية الشركاء الموقعة بينهما في وقت سابق.

واتفق الطرفان بموجب العقد، على قطع الخصومة وزوال النزاع بين الطرفين في اربعة دعاوى قضائية اقامتها شركة اركان بحق شركة مناجم الفوسفات الاردنية، واعتبار هذا العقد بدلا للصلح بين الطرفين، وتنحصر فيه جميع الحقوق والادعاءات والمطالبات في القضايا المتضمنة اتفاق الصلح.

ونص العقد، على اسقاط شركة أركان اسقاطا نهائيا لا رجعة فيه، جميع المطالبات والادعاءات والحقوق المشمولة بالدعاوى القضائية التي تضمنها العقد، والمقامة ضد شركة مناجم الفوسفات الاردنية لدى محكمة حقوق عمان، ومحكمة بداية حقوق عمان.

كما اتفق الطرفان على أسس تسوية موضوع الدعوى رقم (2336/2019)، والمنظورة لدى محكمة بداية حقوق عمان والمقامة من شركة اركان ضد شركة مناجم الفوسفات الاردنية، وتسوية موضوع الدعوى رقم (2546/2019) والمنظورة لدى محكمة بداية حقوق عمان والمقامة من شركة مناجم الفوسفات ضد شركة اركان، حيث اتفق الطرفان على طلب المحامي الذي يمثله في القضية بتسجيل المصالحة لدى المحكمة على أساس البدل المحدد للصلح المتفق عليه.

وتعهد الطرفان، بموجب عقد الصلح الموقع بينهما، على ابراء كل منهما للأخر ابراءً نهائياً ومطلقاً عن أية مطالبات أو ادعاءات أو حقوق مشمولة أو ذات صلة أو متفرعة عن أي من الأمور المشمولة بالعقد، بحيث يقر كل فريق أن حقوقه تنحصر بما هو محدد في العقد، ويسقط كل فريق حقه في مواجهة الآخر بالرجوع عليه بأي مطالبة أو ادعاء مشمول بالعقد بينهما.

كما وقعت شركة مناجم الفوسفات، وشركة العون المتطورة للمقاولات اتفاقية تسوية، تتعهد بموجبها شركة العون بإسقاط الدعويين المقامتين من قبلها لدى الغرفة الاقتصادية/ محكمة بداية عمان ضد شركة مناجم الفوسفات الاردنية، وذلك اسقاطا نهائيا لا رجوع فيه.

ووقع اتفاق التسوية الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الاردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، والمدير العام لشركة العون المهندس محمد الطراونة، بحضور المستشار القانوني لشركة مناجم الفوسفات المحامي عبد الغفار فريحات وفريقه القانوني ومدير وحدة الشؤون القانونية في الشركة المحامي لارا المبيضين ومدير إدارة الشؤون المالية سناء قراعين.

وبموجب اتفاق التسوية، تسقط شركة العون حقها بالرجوع على شركة مناجم الفوسفات الاردنية، بأية ادعاءات أو مطالبات أو حقوق ناشئة أو متفرعة عن الدعويين، أو عن اتفاقية الشركاء المؤرخة في 2/10/2012.

كما تتعهد العون بموجب اتفاق التسوية، بالطلب من المحامي الذي يمثلها في الدعويين، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع محامي شركة الفوسفات، لإسقاط الدعويين نهائياً امام المحكمة التي تنظر فيهما.

وبموجب اتفاق التسوية، يبرئ كل طرف الطرف الاخر ابراء عاماً ومطلقاً من أية ادعاءات أو مطالبات متعلقة أو ذات صلة باتفاقية الشركاء المؤرخة بينهما بتاريخ 2/10/2012.

وأشاد الدكتور الذنيبات خلال توقيع الاتفاقيات، بالروح الايجابية والمرونة التي سادت الحوار بين جميع الاطراف المعنية، ما عكس حسن النوايا والحرص على الوصول الى نتائج ايجابية تضمن حقوق الجميع.

وقال ان هذا الاتفاق يؤشر الى التعاون الايجابي بين الاطراف المعنية، ويؤسس الى انطلاقة في مرحلة جديدة من الشراكة البناءة، مؤكدا ان هذا الاتفاق يشكل في نفس الوقت درسا ايجابيا في التعاون بين شركات القطاع الخاص وحافزا لها لإيجاد الحلول للقضايا العالقة.

واوضح الدكتور الذنيبات، ان هذه الاتفاقات تشكل دروسا ايجابية تعزز روح التنافس والعمل المشترك وصولا الى نتائج مرضية وعلاقة تشاركية، مثلما ستساهم هذه التجربة في اثراء عمل التعدين في الاردن.

وأعرب الدكتور الذنيبات، عن تقديره للجهود التي اثمرت في توقيع هذه الاتفاقيات، مثمنا دور ادارة هذه الشركات، واعضاء مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات والادارة التنفيذية، والفرق القانونية لجميع الاطراف وكل من أسهم في انجاح هذه الخطوة الايجابية.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة العون المتطورة للمقاولات المهندس محمد الطروانة، الحرص على استمرار العلاقة الايجابية مع شركة مناجم الفوسفات الاردنية، واحترام سياسة الشركة وقرارات مجلس ادارتها، بما ينسجم مع سياستها التعدينية.

وقال ان شركة العون، ستواصل المنافسة على عطاءات التعدين في شركة مناجم الفوسفات الاردنية، حسب القوانين والانظمة المتبعة لدى الشركة في هذا المجال، مؤكدا حرص شركة العون على التعاون المثمر بين الطرفين.

كما أشاد المهندس الطروانة بمستوى الحوار البناء والهادف الذي رافق الاعداد والتحضير لهذه الاتفاقيات، التي ستنعكس ايجابا على جميع الاطراف.

وأعرب عن شكره لرئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وادارتها التنفيذية، وكل من أسهم في تحقيق وانجاح هذا الاتفاق.

وأكد رئيس هيئة المديرين في شركة اركان صخر النسور، اهمية الدروس والعبر التي تشكلها هذه الخطوة بين جميع الاطراف، التي ستنعكس بشكل ايجابي وهام على قطاع التعدين في المملكة، باعتباره من أبرز روافع الاقتصاد الوطني.

واشاد النسور بأهمية هذه التجربة وما تمثله من دروس ايجابية للأخرين.