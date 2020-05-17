إسكوديرو: الحالة الذهنية للاعبين ستصنع الفارق عند العودة

إشبيلية (إسبانيا) – أكد سرخيو إسكوديرو، أحد قادة إشبيلية الإسباني، أن “الحالة الذهنية للاعبين هي ما ستصنع الفارق” عند العودة للمنافسة من جديد، وذلك بعد إنهاء أول أسبوع للتدريبات الفردية للفريق الأندلسي بعد توقف أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال صاحب الـ30 عاما في تصريحات لرابطة (لاليغا): “كل تعليقات المعدين البدنيين إيجابية، وسنحاول الآن كمجموعة التدرب على جوانب أخرى، والاستمرار على نفس النسق”.

وأبدى المدافع المخضرم سعادته بعودة التدريبات بعد “الأيام الماضية الطويلة” من الاستعداد الشخصي في المنازل على مدار نحو شهرين من العزل بسبب جائحة كورونا، ولهذا فهو يشعر بالسعادة “للبدء مجددا”، مؤكدا أن لديهم “رغبة قوية أكثر من أي وقت مضى”.

Informa @eldesmarque_sfc que ya hay un principio de acuerdo para que Sergio Escudero vista de nuevo la elástica azulona.

Faltarían pequeños flecos por concretar.https://t.co/9KpMRWzIE7 — Dyo Getafe (@dyogetafe) May 15, 2020

ويرى قائد كبير إقليم الأندلس أنهم خاضوا “تدريبات قاسية”، ولكن “التطلعات كبيرة”، حيث أن “هناك نسق جيد، والخط” الذي يجب أن يحافظوا عليه.

وأقر إسكوديرو بأنه رغم الحفاظ على مسافات التباعد الآمن بين اللاعبين، إلا أن غرف الملابس تبقى متحدة للغاية، وحتى أن اللاعبين “يتبادلون الضحك والمزاح” عندما كانوا يتدربوا عبر الفيديوكونفرانس.

وحول الأنباء التي تربطه بخيتافي في الموسم المقبل، شدد إنها “مجرد أخبار تخرج”، رغم أنه لا يعرف عنها ” شيئا”، وأنه “مركز تماما مع إشبيلية”.

وأوضح: “أنا هنا منذ خمس سنوات، ويتبقى لي عاما آخر، إشبيلية هو بيتي. سعيد للغاية هنا، ولا يمكنني قول المزيد حول هذا الأمر”. (إفي)