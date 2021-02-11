إسناد جناية الاعتداء على أموال الغير والشروع بالقتل لمتهمين بمشاجرة إربد

إربد- اسند مدعي عام اربد اليوم الخميس، جناية الاعتداء على اموال الغير لخمسة اشخاص شاركوا في مشاجرة جماعية وقعت في سوق اربد المركزي”الحسبة” مطلع الاسبوع الحالي.

كما اسند المدعي العام، جناية الشروع بالقتل لسائق “البك أب” الذي شارك بالمشاجرة، وقرر توقيق شخصين من المتورطين فيها، كانوا ودّعوا إليه من المركز الامني المختص، واكد على جلب باقي المشتكى عليهم.

يذكر ان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام كان قد اوضح في وقت سابق، بان بلاغا ورد لمديرية شرطة اربد قبل أيام حول وقوع مشاجرة بين عدد من الاشخاص في المدينة بالقرب من منطقة الحسبة وجرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى انه جرى التحرك لمكان الواقعة وبوشرت التحقيقات فيها.

وقال انه تبين من خلال التحقيقات ان أربعة اشخاص اشتركوا في المشاجرة اثر خلافات سابقة بينهم، وانه لم تقع اية اصابات تذكر، مؤكدا انه تم تحديد هويتهم وإلقاء القبض عليهم جميعا تمهيدا لتحويلهم للجهات القضائية المختصة.-(بترا)