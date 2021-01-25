“إس إتش كابيتال” تطلق خدماتها المصرفية العالمية من دبي

دبي- أطلقت شركة “إس إتش كابيتال ليمتد” (SH Capital Ltd)، المزود الجديد لإدارة خدمات الخزينة الرقمية، أمس، خدماتها في دبي بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال تقديم خدمات مصرفية عالمية المستوى، وإدارة الأصول، وحلول تحوّط العملات الأجنبية، والمنتجات والخدمات الاستثمارية.

تتبع “إس إتش كابيتال” للشركة الأم “ستانهوب فاينانشال غروب” (Stanhope Financial Group)، التي تم إطلاقها في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي بتمويل 3.5 مليون دولار. وفي كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته، أعلنت المجموعة أيضاً عن إطلاق مقرها في الاتحاد الأوروبي في ليتوانيا بعد حصولها على رخصة مؤسسة الأموال الإلكترونية.

ومن المقرر أن تبدأ شركة التكنولوجيا المالية المستقلة، التي حصلت على الموافقة المبدئية للترخيص التنظيمي ذي الفئة “كات 3 إيه” (Cat 3A) من سُلطة دبي للخدمات المالية، بالتداول اعتباراً من نهاية الربع الثاني من العام 2021، بهدف مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها المالية خلال مرحلة الانتعاش من جائحة “كوفيد 19”.

وستعمل شركة “إس إتش كابيتال” كوسيط للعملاء لمساعدتهم على الوصول إلى منتجات الاستثمار النقدي الرائدة والعالمية من الدرجة الأولى. في حين سيقدم فريق من الخبراء الرائدين في هذا المجال من “ستانهوب” المشورة بشأن الأوراق التجارية وصناديق أسواق المال والعقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة وحلول تحوط العملات الأجنبية. إضافة إلى ذلك، فقد دخلت شركة “إس إتش كابيتال” في شراكة مع عدد من النظراء العالميين والبورصات ومواقع التداول الإلكتروني لتوفير السيولة في أسواق الأسهم، والعملات الأجنبية، والدخل الثابت، والسلع الأساسية لجميع العملاء.

وعلى الرغم من تقلبات السوق الأخيرة بسبب جائحة “كوفيد 19″، تلتزم شركة “إس إتش كابيتال” أيضاً بتقديم استراتيجيات مالية مخصصة للشركات كمبدأ مطابقة، والمصممة لتلبية درجة تحملهم المخاطر ووضعهم في مقدمة المنحني للأهداف المالية قصيرة وطويلة الأمد.

ولتحقيق ذلك، تستفيد “إس إتش كابيتال” من أحدث تقنيات التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) وسلسلة التوريد (Blockchain)، والتي تساعد بشكل كبير على تقليل مخاطر الاستدلال المبني على الحالة (CBR) واحتكاك الخدمة، مع الحفاظ على خدمة سريعة آمنة وشفافة. وبشكل أكثر تحديداً، فإن تقنيات مثل “مكافحة غسل الأموال” (AML) و”اعرف عميلك” (KYC) ومراقبة التجارة وتقنية دفتر الأستاذ الموزّع ليست سوى بعض التقنيات المستخدمة لتنفيذ خدماتها بكفاءة وأمان.

وفي هذه المناسبة، تحدث خالد تالوكدر، المدير العام لشركة “إس إتش كابيتال ليمتد”، قائلاً: “سرعان ما يتم الاعتراف بدبي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية والابتكار، كونها موطناً لبعض أسرع الشركات نمواً وأكثرها جذباً على هذا الكوكب. ومع انطلاق معرض “إكسبو 2020 دبي” المؤجل إلى خريف العام 2021، نحن في وضع مثالي لدعم هذه الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى من فرصة العرض العالمية هذه. فيما تكافح العديد من الشركات للوصول إلى إدارة أصول رقمية فعالة وعالية الجودة، وتقدم منتجات استثمارية ذات مستوى عالمي لدعم أنشطة الخزانة الخاصة بهم. نهدف في “إس إتش كابيتال” إلى تقديم خدمة رقمية كاملة عبر منصتنا ما يتيح سهولة الوصول إلى مختلف منتجات إدارة الأصول النقدية والخدمات والمنتجات الاستثمارية التي تحتاجها هذه الشركات من أجل الازدهار في قطاع عالمي تسوده التنافسية المتزايدة”.