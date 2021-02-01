“إس إيه بي” تطلق منظومة حلول ثورية لإحداث التحوّل في أعمال العملاء



دبي– أعلنت شركة “إس إيه بي” عن إطلاق حزمة “رايز” RISE من “إس إيه بي”، التي تُعدّ منظومة حلول بارزة تدفع بقوّة عملية التحوّل الشامل للعملاء إلى مؤسسات ذكية.

وتتيح المنظومة المبتكرة “رايز” من “إس إيه بي” للعملاء طريقة جديدة تمامًا لإعادة تصميم العمليات باستخدام التقنيات الذكية لتحسين نتائج الأعمال التجارية في جميع مراحل التحوّل الرقمي. ومن المنتظر أن تمكّن منظومة الحلول الجديدة شركة “إس إيه بي” ومنظومتها المتينة من الشركاء، من الوصول إلى القيمة المنشودة وتحقيق المرونة اللازمة للازدهار وسط عملية التغيير، وذلك من دون استثمارات تحضيرية كبيرة.

وأعلنت “إس إيه بي” عن المنظومة الجديدة المعنيّة بـ “تقديم التحوّل في الأعمال كخدمة” خلال فعاليتها التي حملت عنوان “مقدمة: رايز مع إس إيه بي”. ويمكن متابعة الأحداث المسجّلة للفعالية التي شارك فيها الرئيس التنفيذي للشركة كريستيان كلاين ومسؤولون من شركات كبرى بينها مايكروسوفت وسيمنز و”ليڤ كايندلي”.

وخلال الحدث، أكّد كلاين أن التوترات السياسية والتحدّيات البيئية والجائحة المستمرة تجبر المؤسسات على تسريع التعامل مع التغيرات غير المسبوقة، قائلًا إن المؤسسات التي تستطيع تكييف عملياتها التجارية بسرعة “سوف يكون النجاح حليفها”، وأضاف: “يمكن لحلول “إس إيه بي” مساعدة المؤسسات في تحقيق ذلك، وهذا ما تتناوله منظومة الحلول التي تساعد العملاء باستمرار على تمهيد سبل جديدة لإدارة الأعمال في السحابة من أجل البقاء في صدارة المنافسة في قطاعاتهم”.